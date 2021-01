PES se drží na 68 bodech, stále ve 4. stupni. Stouplo reprodukční číslo

Vláda zatím přechod do čtvrtého stupně nechystá. V systému PES chce ministr zdravotnictví Jan Blatný zohlednit stav v přetížených nemocnicích.



Zmírnění opatření podmiňuje tím, že hospitalizovaných pacientů s covidem nebude více než tři tisíce. V posledních dnech jich je v nemocnicích kolem šesti tisíc.



Změny v protiepidemickém systému PES ve středu večer projedná vláda. V pátém stupni pozměněného systému opatření by mohla být například povolena výuka pro malotřídky, žáky 9. tříd a studenty maturitních ročníků nebo sportování ve dvou i ve vnitřních prostorách.

Číslo R se mírně zhoršuje už deset dní

Zjednodušené reprodukční číslo, které udává kolik lidí průměrně nakazí jeden pozitivně testovaný, se mírně zvyšuje už desátý den v řadě. Postupně od 16. ledna vystoupalo z 0,68 až na 0,94. Když je číslo pod hodnotou jedna, epidemie zpomaluje. Bodově se nyní na hodnotě indexu podílí šesti body. Pokud je reprodukční číslo v rozmezí 0,8 až 0,9 je to za tři body, pokud stoupne nad hodnotu jedna a je do 1,1 přičítá se do skóre devět bodů.



Z dalších kritérií, ze kterých se index vypočítává, je 16 bodů za průměr nakažených na 100 tisíc obyvatel za dva týdny a za čtrnáctidenní průměr nakažených mezi seniory rovněž 16 bodů. Podíl hospitalizovaných s covidem, u kterých se nákaza prokázala až v nemocnici, je v současné době ohodnocen 30 body. Všechny tyto ukazatele klesají.



Nejvyšší hodnoty dosáhl index PES na začátku roku, kdy se tři dny držel na 90 bodech ze sta. Od 14. ledna je skóre ve čtvrtém stupni, který je vymezen 61 až 75 body. V minulém týdnu dosahovalo skóre v pondělí a úterý 70 bodů, poté na tři dny stouplo na 73 bodů a od víkendu do tohoto pondělí bylo 69. V úterý ještě o bod kleslo.

Hranice 100 milionů

Počet případů koronaviru na celém světě přesáhl 100 milionů. Vyplývá to ze statistik americké Univerzity Johnse Hopkinse. Asi 2,15 milionu lidí s koronavirovou infekcí zemřelo. V absolutních číslech nejvyšší počet infikovaných i smrtelných případů připadá na Spojené státy.



Ještě v polovině září loňského roku byl přitom celkový počet nakažených ani ne třetinový, činil 30 milionů.