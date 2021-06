Ženy samy navštěvují restaurace, učí se cizinci v české neziskovce

Cizinci v kurzech zjistí podrobnosti o životě v Česku. Informace mají migrantům pomoci zorientovat se v českém prostředí. Například že pokud se učí česky od přátel, mohou se naučit neformální způsob vyjadřování, který je například v komunikaci s pedagogy ve škole nebo na úřadech nepřípustný.



O ženách ve společnosti se dozví, že v Česku jsou rovnoprávné s muži. „Ženy v ČR jsou samostatné a emancipované. Ženy v ČR obvykle pracují, podnikají, většinou jen po dobu mateřské a rodičovské dovolené jsou doma s dětmi. Na rodičovské dovolené začíná být také čím dál tím více mužů-otců. Ženy samy navštěvují restaurace, kina, divadla a podobně,“ uvádí se dále v brožuře.

Podle zástupců ICP se účastníci dozvědí mimo jiné to, jaké kroky je nutné po příjezdu podniknout, kde se hledá zaměstnání či jak funguje zdravotnictví a školství.

„Kurzy cizincům pomohou udělat si představu o pobytu v České republice a s tím spojenými povinnostmi. Budou se tak moci vyhnout možným chybám a potížím, což usnadní život nejen jim, ale v konečném důsledku i úřadům a celé společnosti,“ uvedl koordinátor kurzů Branislav Makúch. Podle něj kurzy představují systémovou změnu v české integrační politice.

Centrum připravilo pro cizince brožurku s odkazy a kontakty na úřady či neziskové organizace. K dispozici je na portálu www.vitejtevcr.cz i na webu ICP. Nechybí údaje o kurzech i návod k přihlášení.

Pokuta 10 tisíc Kč při neúčasti

Cizinci musí kurz podle ministerstva vnitra absolvovat nejpozději do jednoho roku poté, co převzali průkaz o povolení k pobytu či co začalo platit rozhodnutí o povolení k trvalému pobytu. Nová povinnost se netýká lidí z EU.

Výjimka platí i pro děti do 15 let, lidi nad 61 let a ty, kteří mají v Česku dlouhodobý pobyt kvůli studiu či investování. Upřesnění, pro koho kurz je a kdo na něj nemusí, je na webu vnitra.

Podle ICT školení trvá čtyři hodiny. Vede ho odborný lektor v češtině. Překlad do devíti jazyků včetně ukrajinštiny či vietnamštiny zajišťují tlumočníci. Kurzovné stojí 1 500 korun. Účastník pak dostane osvědčení. Pokud se cizinec nezúčastní, hrozí mu pokuta do 10 tisíc korun.

ICP je nezisková organizace, kterou před devíti lety založil pražský magistrát. Spolu s dalšími 17 organizacemi v ČR pořádání integračních kurzů zajišťuje.