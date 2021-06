Kempy v kraji s cizinci nepočítají, podle rezervací si vystačí i s Čechy

„Momentálně nám tu stojí nějakých deset karavanů, ale na prázdniny už máme téměř obsazené všechny naše chatky, což je přes sedmdesát lůžek. U míst pro karavany už registrujeme taky dost objednávek, předběžně jsme obsazeni z pětatřiceti procent,“ říká Karel Houška, provozovatel Autokempu Dřenice.

Kemp leží na břehu přehrady Jesenice u Chebu a obvykle tam míří hodně cizinců, letos jich ale bude podle Karla Houšky pomálu. „Zejména v Německu stále platí nějaká opatření proti šíření koronaviru, navíc se zahraniční turisté bojí, že budou muset do karantény,“ vysvětluje provozovatel.

Kdyby se přece jen situace změnila, nabízí kemp v červenci a srpnu při plné sezoně hostům zatravněný prostor, kde mohou den nebo dva počkat, než se nějaké místo uvolní.



Že se zásadně mění klientela kempů v rámci celého regionu, potvrzuje za Beach Camp v Nové Roli u Karlových Varů i jeho provozovatel Jiří Švec. „Přijíždí stále více Čechů a hlavně na týden i déle, což dříve bývalo spíše výjimkou. Na léto jsme tak obsazeni už téměř z devadesáti procent, ale zatím jen na papíře,“ upozorňuje Švec.

V posledních dnech totiž přibývá klientů, kteří své rezervace ruší. Jedni kvůli druhému termínu očkování, které se jim nečekaně posunulo právě na čas plánované dovolené, další proto, že se rychle rozvolňují protiepidemická opatření. „Loni si Češi dovolenou v zahraničí raději odpustili, letos už si jich moře dopřeje mnohem více, je to znát i u nás,“ vysvětluje Švec.

Kdo tedy bude chtít přijet do kempu ze dne na den, nejspíš podle provozovatele sežene ubytování i v letních měsících bez větších problémů.



„Vláda by ale měla líp informovat o tom, co člověk bude k cestování po Česku potřebovat,“ dodává Švec s tím, že řada jeho klientů například vůbec netuší, že musí být otestovaní. „Myslí si, že když mají vlastní stan nebo auto, není to zapotřebí. Platí pro ně však stejná pravidla jako pro hotelové hosty, a to včetně testování dětí starších šesti let,“ upozorňuje.

Na sezonu už jsou připraveni rovněž v Autokempu Baldi, který leží nedaleko obce Okrouhlá u vodní nádrže Jesenice. Jeho provozovatel Jiří Balák potvrzuje, že už má přibližně 70 procent kapacity pro karavany obsazeno.

„Zájem o ubytování tedy opravdu je, ale bude hodně záležet také na počasí. Jedna věc jsou objednávky a druhá, zda zájemci skutečně přijedou. S tím jsme se potýkali už loni. Jaká tedy ta letošní sezona nakonec bude, poznáme, až skončí,“ myslí si Balák.

Vlastní plácek jen pro sebe

Kdo se chce vyhnout antigennímu testování a nošení respirátorů ve společných prostorách, nejspíš letos vyzkouší kempování na divoko, avšak legálně a bez pokut. To nabízí online služba BezKempu.cz. Web založilo v roce 2018 pár nadšenců pro kempování a karavaning, aby propojili majitele pozemků s těmi, kteří chtějí kempovat uprostřed přírody a nejlépe daleko od civilizace. Rok od roku roste o tuto službu zájem řádově o stovky procent.

„Podle zatím předběžných čísel to bude letos to samé a v kurzu jsou teď hlavně místa, kde je klid a absolutní soukromí,“ říká jeden z provozovatelů služby Pavel Nohejl.

Na webu lidé sdílejí vlastní zážitky z míst, kde přespávali, hodnotí je a doporučují dalším, majitelé luk, sadů, lesů nebo farem tu zase nabízejí k pronájmu vedle míst ke stanování i stellplatzy pro karavany nebo pronájem vlastních obytných vozů. Jen na Karlovarsku jsou takových míst desítky, v republice se jejich počet blíží k osmi stovkám.

Průměrné ceny za pronájem místa v soukromí u potoka nebo poblíž stáda pasoucích se krav na horské louce se pohybuje kolem 150 korun za noc. Leckde už majitelé zřídili pro návštěvníky i potřebné zázemí včetně toalet, elektrických přípojek, ohniště nebo grilu, pak místo pronajímají od tří set korun výš.