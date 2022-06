V pátek déšť a bouřky, o víkendu teploty opět překonají tropickou třicítku

Vyhlídka počasí od pondělí do středy Zpočátku týdne bude oblačno až zataženo, na většině území déšť, přeháňky, místy i bouřky. Postupně se většinou vyjasní a srážky se vyskytnou už jen ojediněle. Nejnižší noční teploty budou podobně jako v předchozích dnech mezi 17 a 12 stupni Celsia. Nejvyšší denní teploty v úterý budou 22 až 27 stupňů, na východě až 31. Podobně teplé dny by měly v Česku vydržet minimálně do poloviny týdne.