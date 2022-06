Bouře vzala střechu mlýnu, který dříve vyhořel. Místní mluví o tornádu

„Za uplynulých dvanáct hodin jsme napočítali 200 událostí. Jednalo se zejména o odstraňování utržených střech, popadaných stromů a stržených drátů elektrického vedení,“ řekla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.

Bouřka, která se do Pardubického kraje dostala kolem páté hodiny odpoledne, řádila intenzivně v Ronově nad Doubravou. Střechu mladotického mlýna donesl vítr na okolní stromy, které jsou nyní velmi poničené.

„Místní sice říkali, že viděli tornádo, ale bylo to nejspíš downburst,“ říká starosta Ronova nad Doubravou Marcel Lesák.

Oslavy v ohrožení Kvůli silné bouřce jsou ohroženy sobotní oslavy 80 let od uvedení filmu Městečko na dlani, kde se právě Ronov stal filmovou Rukapání. Na sobotu jsou totiž hlášeny opět silné bouřky. „Neplánujeme zatím oslavy rušit. V případě deště budeme ubírat některé doplňující programy. Za deště nepřijedou veteráni s kabriolety a divadlo, kvůli kulisám,“ uvedl starosta Ronova.

Downburst se vyznačuje „rozléváním“ do okolí, proto se dá zaměnit s tornádem. Na rozdíl od tornáda je krátkodobou záležitostí, trvá pět až deset minut, doprovází ho silné srážky a kroupy. Při bouři se může vyskytnout i série downburstů, takže přerušovaný pás škod může měřit i několik kilometrů.

„Vítr foukal tak silně, že když jsem vyšla ven, musela jsem se držet, aby mě to neodfouklo,“ popisuje hrůzostrašnou situaci majitelka mlýnu Eva Joachimová.

„Místní mlýn má smůlu, protože v areálu před pár lety hořelo, a teď tohle,“ dodal starosta Lesák.

K odstranění spadlé střechy vyjelo devět hasičských jednotek. Část střechy museli hasiči přibít, aby nedošlo k dalšímu pádu.

V Ronově poničila bouře ještě pár střech a jednu venkovní kuchyni, kde se zrovna nacházela majitelka, které se naštěstí nic nestalo.

Kroupy měly centimetr v průměru

Bouřka však neskončila své řádění v Ronově. Ve vedlejší vesničce Žlebská Lhotka to odnesly tři domy, kde vítr také vzal několik tašek i kus střechy.

„Byl jsem zrovna ve sprše, když to přišlo. Třáslo to celým barákem, a když jsem vyšel ven, tak všechno lítalo dokola. Jakoby to bylo tornádo,“ říká majitel zdejšího penzionu Libor Hamsa.

Podobnou zkušenost mají i v obci Nákle u Heřmanova Městce. „Nám tornádo vzalo střechu u haly. K tomu padalo hodně krup,“ říká zaměstnanec firmy Pavel Řezníček. „Přišel vítr, pak kroupy, nebylo vidět na metr. Stáli jsme pod střechou vedle. Kroupy mlátily tak, že jsme se ani neslyšeli, pak to najednou to ustalo, točil se vítr a viděli jsme, že není střecha na hale,“ popisuje situaci.

Redaktorka MF DNES má podobnou zkušenost. Vjížděla zrovna do Heřmanova Městce a musela zastavit, protože z minuty na minutu nebylo vidět před kapotu auta.

„Zastavila jsem auto, bohužel přímo pod stromem, takže jsem musela za nepřehledné situace přeparkovat, stejně jako ostatní auta. Pak se přihnal obrovský vítr a přidaly se kroupy velikosti menšího hopíku, následovány vydatným deštěm. Po pěti minutách se situace zlepšila. Podél hlavní silnice byly popadané větve, dopravní značky a viděla jsem i pár střešních tašek na chodnících,“ popsala reportérka MF DNES Kateřina Koubová.

V Chrudimi jsou zavřené hřbitovy

Škody sčítají také v okresním městě Chrudimi. Popadaly tam stromy, v části města ještě dopoledne nefungovala elektřina.

„V tuto chvíli je uzavřen urnový háj a hřbitov U Kříže. Likvidace stromů potrvá několik dnů, je nutné je opatrně odřezat a odstranit, aby se nic jiného nepoškodilo. Uzavřený je i Michalský park, předpokládám, že odpoledne bude vše pořezáno a uklizeno,“ uvedl podle starosta František Pilný (ANO).