Češi si v EU nevěří, přesto povedou klíčovou bitvu ve sporu s Maďarskem

Maďarům by se teď hodilo v přepočtu 370 miliard korun z balíku finanční pomoci po koronavirové pandemii, kterou měli dostat ze společného rozpočtu EU. Česko už má svůj díl přiklepnutý. Jenže s dotacemi se v Maďarsku podvádí ve velkém, příklady toho, jak miliony eur dotují nesmyslné projekty pod dohledem podporovatelů premiéra Viktora Orbána opakovaně popisují zbylá nezávislá média v zemi.

V Evropské unii se schyluje ke sporu s Maďarskem. Dirigovat ho budou Češi, kteří si myslí, že v EU nic nezmůžou.

Jenže daňovým poplatníkům ve Francii, Nizozemsku nebo Německu se nechce ze svých daní sponzorovat Orbánovy příbuzné a kamarády, kteří si na dotace nárokují monopol. Evropská komise se teď proto zdráhá Orbánovi přihrát další sumu bez záruky, že skončí především tam, kde má: v pomoci obyvatelům. Orbán navíc váhá, na kterou stranu se postavit ve sporech Evropy s Ruskem, čímž podrývá důvěru spojenců obecně.

Nečekaně silnou úlohu ve sporu s Maďarskem má nyní česká vláda. Evropská komise se totiž s Orbánem pře i kvůli nezávislosti soudů a médií, které premiérova strana Fidesz v posledních letech oklešťovala. Nezávislé soudy a média jsou pro odhalování korupce nezbytné. Na konci srpna uplyne lhůta, kterou komise Orbánovi vyměřila na nápravu. Co se ale stane potom, už na komisi nezáleží: verdikt musí vyslovit členské státy EU. V krajním případě mohou Maďarsku odebrat hlasovací právo na Radě EU – tedy v klíčové unijní instituci, kde zasedají zástupci národních vlád. Bez jejich souhlasu neprojde rozhodovacím procesem v EU prakticky nic.

Jak v nedávném rozhovoru upozornila místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová, Češi, kteří nyní Radě předsedají a spoluurčují její agendu, mají několik možností, jak postupovat: s Orbánem dál diskutovat, navrhnout sankce a nebo mu rovnou odebrat hlasovací práva. Třetí variantu by nejspíš zablokovalo Polsko, které se EU také hádá kvůli nezávislosti soudů. Ukazuje to ale, jak velkou sílu jednotlivé státy v Unii vlastně mají. Shoda by totiž v tomto případě musela být jednomyslná.

Naši v EU

Česká veřejnost si ale míru vlivu českých ministrů a premiérů v EU neuvědomuje. Šedesát procent společnosti vůbec neví, že nás tito politici na unijní scéně zastupují. Zhruba stejný podíl si i kvůli tomu myslí, že o klíčových věcech nemáme příležitost rozhodovat. Vyplývá to z dlouhodobých průzkumů sociologického ústavu STEM. V klíčových oblastech, jako by bylo třeba odebrání hlasovacích práv Orbánovi, ale také třeba zahraniční politika nebo schvalování rozpočtu, se přitom musí ve finále shodnout všech 27 členů – od Lisabonu přes Stockholm až po Bukurešť nebo Atény – a samozřejmě včetně Prahy.

Data ukazují, že Češi mají jakési národní nesebevědomí. Tedy nevěří, že si umí něco ve světě prosadit, proto se radši před světem zavírají a nechtějí spolupracovat, vysvětluje analytik sociologického ústavu STEM Nikola Hořejš. To, že často neví, že rozhodují i naši ministři a premiéři, je i vina politiků, kteří se tím často moc nechlubí. Protože obhajovat kompromis 27 zemí se nikomu nechce, dodává Hořejš.

A co by tedy Češi chtěli konkrétně v záležitosti s Maďarskem? Pro domácí veřejnost jsou obecně otázky nezávislosti justice a ochrany práv v Evropské unii důležité. Sami Maďaři nemají moc dobrou pověst: méně než polovina veřejnosti věří, že se tam dodržují demokratické principy. To je horší skóre, než jaké má třeba Polsko, Slovensko nebo Německo.

Příčinou je dlouhodobá citlivost veřejnosti k nerovnému zacházení s lidmi, korupci nebo netransparentnosti, kterou lidé vnímají v domácím prostředí. I proto v nedávno zveřejněném průzkumu 70 procent Čechů podpořilo, aby důraz na dodržování demokratických pravidel v jednotlivých zemích Unie byla jedna z priorit českého předsednictví, které trvá do konce letošního roku. Jen o něco menší podíl veřejnosti (62 procent) zdůrazňuje také nezbytnost ochrany nezávislosti médií.

Jak teď dopadne spor s Maďarskem a kam se dál vydá EU jako taková, závisí do velké míry i na nás, přesto, že o tom pochybujeme. Co se stane když si česká vláda vezme z veřejnosti příklad a celou věc se pokusí co nejvíc promlčet a ututlat? Hrozí, že bude nás jen dál utvrzovat v mylném předsudku, že Brusel rozhoduje o nás bez nás.