Letos jich zemřelo šest. Pomoc centra pro týrané děti se rozšíří do krajů

9:17 , aktualizováno 9:17

Centrum Locika chce vytvořit síť center pro pomoc ohroženým dětem. Nyní funguje centrum v Praze, další tři proškolené organizace by měly program Dětství bez násilí ve vybraných krajích nabídnout příští rok na podzim. Kapacita centra v Praze se zvýší. Díky rozšíření služeb by se během tří let mělo dostat pomocí více než 600 dětem.