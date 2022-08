Pro představu – ze Slovenska přichází téměř třikrát tolik běženců než v roce 2015, v době dosud největší migrační krize z arabských zemí.

Policie proto v úterý spustila u hranic cvičení a bude kontrolovat přijíždějící vozidla. To má trvat 48 hodin. Lidé se však ptají, co bude pak. Do vesnic podél hranic by bylo potřeba, aby napochodovaly desítky policistů a pročesávaly lesy.