U hranic se Slovenskem zadržela policie za dva dny desítky migrantů

Policisté spolu s celníky a armádou v uplynulých dvou dnech na hranicích České republiky se Slovenskem cvičili znovuzavedení hraničních kontrol. V úterý zadrželi běžence v Nedašově Lhotě, Študlově a Poteči na Zlínsku a také ve Strání na Uherskohradišťsku. Ve středu to podle mluvčí bylo v Komni na Uherskohradišťsku a v Uherském Hradišti.

„Za oba dny bylo zajištěno 56 nelegálních migrantů, převážně ze Sýrie,“ přiblížila krajská policejní mluvčí Simona Kyšnerová.

Ve Zlínském kraji podle ní obsadili policisté všech devět hraničních přechodů včetně úseků na zelené hranici. Do akce se zapojili policisté, vojáci a celníci. „Střídali se ve dvanáctihodinových intervalech. Namátkově kontrolovali vozidla a osoby,“ řekla mluvčí.

Dvoudenní cvičení s názvem Morava začalo na hranicích se Slovenskem ve Zlínském, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji v úterý ráno, skončilo ve středu. Podle Kyšnerové šlo o reakci na zvýšený počet záchytů nelegálních migrantů ze zemí Blízkého východu.

Cílem cvičení bylo ověřit připravenost policie zajistit vnitřní pořádek, bezpečnost a ochranu státních hranic v případě znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích České republiky se Slovenskem.

Od letošního května zaznamenala zlínská cizinecká policie enormní nárůst počtu běženců, převážně z Blízkého východu. Od 20. května do začátku cvičení zaevidovali 1 024 případů nelegálního překročení státní hranice se Slovenskem, zatímco celý loňský rok až do května roku letošního byl záchyt migrantů podle mluvčí téměř nulový.

Cizinci podle policie využívají nové migrační trasy, a to převážně ze Srbska přes Maďarsko a Slovensko do České republiky a dále do Německa.

Pokud policisté zjistí, že se cizinec pohybuje na území České republiky nelegálně, zajistí ho dle zákona, a to nejvýše na 48 hodin. V této lhůtě musí policie udělat základní úkony směřující k ověření jeho totožnosti. Dále musí zjistit, zda je, či není žadatelem o azyl v jiné zemi nebo z jakého státu přišel.

Zadržený člověk musí být do 48 hodin propuštěn a do této doby musí policie rozhodnout o správním vyhoštění, anebo o umístění do zařízení pro zajištění cizinců.