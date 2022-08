Příliv migrantů na moravské hranici. Policie má záchytů jako během krize

Minulý čtvrtek policie na vlakovém nádraží v Uherském Brodě zajistila skupinku asi patnácti migrantů z Blízkého východu. Starosta Uherského Brodu Ferdinand Kubáník pro iDNES.cz potvrdil, že v okolí se migranti nyní vyskytují ve vyšších počtech.

„Co se týče Brodu, nemám zpětnou vazbu či informaci, že by tady někoho dopadli. Nicméně zaznamenal jsem to u hranic. Chytají tady poměrně často. Jsou tu vrtulníky, policejní auta... Potkal jsem policejní auto, které doprovázelo zhruba desítku migrantů. Jsou to mladí kluci, ale od policie nemám žádnou informaci,“ řekl pro iDNES.cz Kubáník.

O den dříve policie zadržela hned 80 tranzitních migrantů i s převaděčem. Některé z nich v obcích na Uherskohradišťsku. Další pak zajistili v okolí obce Březová u Zlína. „Nedaleko obce byla ve středu večer zajištěna další patnáctičlenná skupina, ve které bylo i deset dětí. Nejmladšímu dítěti přitom ještě nebyly ani dva roky,“ uvedl policejní mluvčí Zlínského kraje Petr Jaroš.

„My jsme tady na to zvyklí. Ale nevím, policie nám to pokaždé nehlásí. Teď mi třeba zavolali, že tam mají malé děti, a tak jsem jim dovezl vodu. Ale jinak o tom nevím,“ řekl pro iDNES.cz starosta obce Březová Josef Trecha.

Pomáhají drony i vrtulníky

Policie od začátku letošního roku do 8. srpna odhalila 2 485 tranzitních nelegálních migrantů. Ti se přes Česko snažili v některých případech dostat i letecky. Nejvíce jich však policie zadržela v Jihomoravském a Zlínském kraji.

„Nejčastěji byli odhaleni občané Sýrie v počtu 1 885 lidí, kteří tvoří 78procentní podíl na celkovém počtu zjištěných při tranzitní nelegální migraci,“ uvedla pro iDNES.cz policejní mluvčí Irena Pilařová. Za migranty ze Sýrie následovali ti z Turecka, jichž policie zadržela 124, a Afghánistánu (93).

Poslední migranty policisté zadrželi v úterý, a to 74, včetně žen a dětí. Většina z nich byla ze Sýrie. „Další vozidlo s migranty zastavili policisté v noci v Hodoníně. Uvnitř jelo pět mužů ze Sýrie. Řidič je podezřelý z trestného činu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice,“ uvedla ve středu policie.

Policie ČR @PolicieCZ #policiejmk zajistila v úterý 74 převážně syrských migrantů a 3 převaděče. V jedné dodávce se tísnilo 33 osob, včetně žen a dětí. Další 2 vozidla s převaděči zastavili dálniční policisté až v kraji Vysočina, tyto případy řeší tamní kolegové. Více zde: https://t.co/tm6nlcIZjZ https://t.co/7ELViMdcwI oblíbit odpovědět

Policie zdůraznila, že hranice mezi Českem a Slovenskem, kudy proudí nejvíce migrantů, střeží s pomocí nejmodernější techniky včetně vrtulníků a dronů či termokamer. „V rámci výkonu služby provádíme pobytové kontroly na území Česka, které vedou k odhalení nelegálních migrantů. Za tímto účelem využíváme dostupné síly a prostředky,“ shrnula pro iDNES.cz policejní mluvčí Pilařová.

Ta také zdůraznila, že většina dopadených má namířeno zejména do Německa, dále pak s velkým početním odstupem do Itálie, Belgie, Nizozemska či Francie.

Také expert Stojanov z Mendelovy univerzity pro iDNES.cz potvrdil, že Česko je pro migranty jen tranzitní zemí. „Ani pro jednu zemi, o které se bavíme, nejsme cíloví. Je zázrak, když tady někdo chce zůstat. To už k tomu musí mít hodně dobrý důvod,“ zdůraznil. „Oni Česko ani vlastně neznají. Nezajímá je. Stejně jako Maďarsko či Slovensko.“

Policie od letošního 17. června do 8. srpna zaznamenala více migrantů než za stejné období při migrační krizi v roce 2015. „Zajištění nelegální migranti mohou na území ČR požádat o mezinárodní ochranu,“ poznamenala Pilařová. Ta také pro iDNES.cz řekla, že policie v letošním roce zadržela 33 převaděčů. Jeden z nich byl Čech.

Další migrační faktor je sucho

Expert na migraci Stojanov pro iDNES.cz také vysvětlil, proč většinu migrantů tvoří lidé ze Sýrie. „Je tam lokální intenzivní válka, v zemi není bezpečno, dochází k mnoha únosům pro peníze. Tamní ekonomika není vůbec stabilní, trpí obrovskou inflací,“ vyjmenoval důvody k útěku ze země.

Současně upozornil i na další faktor exodu lidí. Tím je obrovské sucho, které postihlo i Evropu. „Sýrie není příliš daleko. Za posledních 15 let čelila největšímu suchu v moderních dějinách, kvůli tomu je možné očekávat problémy v zásobování základními potravinami. Samozřejmě poroste jejich cena,“ upozornil.

„Nejchudší z nejchudších migrovat nebudou. Ti na to nemají peníze nebo znalosti. Ti bohatší nebo lidé ze střední vrstvy, kteří tam dosud zůstali, si řeknou, že nemá cenu tam zůstávat,“ vyložil Stojanov motivací lidí k útěku ze země.

Rozhoduje i roční období

Podle Stojanova právě migrace ze Sýrie je do jisté míry specifická. Současně však pro iDNES.cz poznamenal, že je nutné rozlišovat sezonnost v rámci roku. „Máme tady léto, kdy obecně panují lepší podmínky na moři. To znamená, že vlivem vhodnějšího počasí v Egejském a Středozemním moři se zvyšuje počet lidí, kteří překračují hranice,“ podotkl expert.

Opakování celé migrační krize z roku 2015 se neobává. „Neočekávám nějaký významný nárůst počtu migrantů. Myslím, že s příchodem zimy se zase zhorší podmínky na moři, takže počet klesne na běžná čísla,“ řekl. „Samozřejmě za předpokladu, že nevzniknou další konflikty v daných zemích,“ uzavřel Stojanov.