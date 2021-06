Přijde kolaps civilizace a nová totalita? V Rozstřelu odpoví egyptolog Bárta

Sedm zákonů je název knihy, ale jsou to také pravidla, podle nichž se vyvíjejí všechny procesy ve společnosti, a to od jejího vzniku přes růst až po úpadek. Žádný z těchto jevů není náhodný, každý má smysl a hlavně se všechny za určitých okolností vždy znovu a znovu opakují, a to v každé civilizaci. Miroslav Bárta je na základě svého výzkumu zformuloval do sedmi zákonů, které v knize vysvětluje. Argumenty pro ně nachází v konkrétních příkladech z dávné i nedávné minulosti, ale i současnosti.

„Věrně vystihují podstatu fungování lidských společenství. A nejde o teorii vymýšlenou od stolu – jejím základem jsou dnes již tři desítky let strávených s archeologií v různých koutech světa,“ říká Miroslav Bárta, který za svůj srovnávací výzkum civilizací získal prestižní vědecké ocenění Česká hlava.

„Všechny společnosti a civilizace jsou omezené v čase a prostoru. Jejich kolaps neznamená zánik, ale zásadní přeměnu, k níž dochází náhle, jakoby skokově. To, co přivedlo společnost na vrchol, obvykle způsobí i její krizi. Každá civilizace potřebuje společenskou smlouvu pro svou stabilní existenci, objektivně levnou energii pro svůj růst a také maximální schopnost, adaptovat se na proměny přírodního prostředí,“ píše Bárta v sedmi zákonech, které určují fungování společnosti.

„Odmala mě bavil nejen Egypt, ale i veškeré další civilizace, od Peru po Japonsko a Čínu,“ vysvětluje Miroslav Bárta, co ho přivedlo k výzkumu a srovnávání civilizací, jimiž se zabývá třicet let.



„A pak, mnohem později, když už jsem organizoval naše výzkumy v Egyptě a potom i v Súdánu, k tomu přišlo to, že jsem musel nějak zaujmout a přitáhnout různé vědce nejen ze společenskovědních, ale zejména přírodovědných a technických oborů, kteří s námi následně již roky spolupracují. No a těm byla obvykle mystéria pyramid málo. Potřeboval jsem je nadchnout a motivovat ke spolupráci.“

„Cesta, kterou jsem si vybral, bylo srovnávací studium civilizací, abych jim ukázal, že jejich dílčí činnost může mít globální dopad a význam, protože má důležitost pro studium všech civilizací včetně té naší. A mám radost, že se to povedlo, myslím, že již léta představujeme největší vědeckou a mezioborovou expedici této země pracující soustavně v zahraničí,“ dodává.

