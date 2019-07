Babiš je slabý premiér, utekl ze schůzky, soudí o jednání v Lánech opozice

„Vážená mezinárodní veřejnosti, kdo z vás to má? Jenom Češi se mohou pyšnit premiérem, který sice v přímém přenosu počítá kůrovce a strká sysla do díry, leč k jednání o vládě s prezidentem republiky se nevyjádří ani pohledem, natož slovem,“ komentoval Miroslav Kalousek z TOP 09 to, že premiér zámek v Lánech opustil, aniž by poskytl vyjádření pro média.

Podobně okomentoval na Twitteru setkání premiéra s prezidentem i předseda KDU-ČSL Marek Výborný. Andrej Babiš podle něj po schůzce „ujel jako malý kluk“ a je „v hrsti prezidenta a svých zájmů“.

První místopředseda Pirátů Jakub Michálek pro iDNES.cz napsal, že „pan Zeman s panem Babišem z toho udělali ústavní bramboračku“ a prezident by se měl ve funkci chovat konstruktivně, pečovat o dobré fungování demokratického systému a ne ho torpédovat „Nerozumím tomu, komu prospěje natahování rozhodnutí místo práce,“ dodal.

Předseda hnutí STAN Vít Rakušan kritizoval nejen premiéra a prezidenta, ale i předsedu ČSSD Hamáčka, kterého označil jako nervózního vicepremiéra.

Vít Rakušan (Twitter) @Vit_Rakusan Tak už víme kolik času, nervů i lidí je potřeba na výměnu 1 ministra kultury. 1 slabý premiér, 1 prezident dělající si nad rámec Ústavy co chce, 1 nervózní vicepremiér, 1 vysmátý kandidát...a ministr, kterému asi neporadili, že už by měl taky usilovat o konec téhle trapné situace

Předseda KSČM Vojtech Filip pro iDNES.cz napsal, že schůzka přinesla potvrzení dohody o konci ministra Staňa ve funkci a prezident poskytl předsedovi sociální demokracie Hamáčkovi delší lhůtu na to, aby zvolil jiného nominanta na post ministra kultury. „Je evidentní, že pan prezident, ale i pan premiér nejsou úplně nadšeni nominací původní,“ dodal.

Podle předsedy ODS Petra Fialy prezident tím, že slíbil odvolání Antonína Staňka svou ústavní povinnost pouze napůl.

Předseda SPD Tomio Okamura v reakci na středeční schůzku uvedl, že krize vlády podle něj stále nekončí. „Pro hnutí SPD je vláda zprofanované probruselské ČSSD, ať už s panem Staňkem nebo Šmardou, nepřijatelná,“ napsal.

Zopakoval, že jeho hnutí je v případě pádu kabinetu podpořit vládu odborníků, pokud bude prosazovat jejich programové priority a prvním partnerem pro jednání o takové vládě pro ně bude prezident, jehož postoj je pro další postup zásadní.