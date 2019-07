Ústavní krize, nebo jen nedorozumění? Hostem Rozstřelu bude Andrej Babiš

„Budu se ho snažit přesvědčit, aby vnímal tu naši koaliční smlouvu a aby tu představu sociální demokracie akceptoval,“ komentoval minulý týden Andrej Babiš středeční schůzku s prezidentem. Na té by ho měl přesvědčit, aby prezident jmenoval ministrem kultury Michala Šmardu. Prezident se ke Šmardovi vyjadřuje kriticky, ČSSD však na jeho jmenování trvá.

ČSSD kvůli současné vládní krizi již na konci června pohrozila odchodem z vlády, pokud se vleklá situace kolem výměny ministrů nevyřeší.

V případě, že sociální demokracie nebude moci rozhodovat, kdo za ni bude ministrem, plánují sociální demokraté podle slov jejich předsedy ve vládě skončit.

Pokud by k výměně ministrů nebylo do prvního srpna jasno, je Hamáček připraven vyzvat ministry ČSSD k demisi.

Premiér však stojí o to, aby koalice s ČSSD pokračovala. „Platí koaliční smlouva. Udělám maximum pro to, aby ta koalice pokračovala,“ řekl v minulosti premiér.

Protahovat spor do srpna se nechce ani Hamáčkovi, ani Babišovi. Pokud by se nepodařilo situaci v následujících dnech vyřešit, premiér by chtěl ve vyjednávání pokračovat po prázdninách.

S tím však nesouhlasí předseda ČSSD. Ten si přeje, aby o srpnovém ministrovi bylo jasno co nejdříve a mohl se zapojit do srpnového vyjednávání o rozpočtu na příští rok.

