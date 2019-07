Myslím, že se to vyřeší dnes, slibuje Babiš. Sejde se v Lánech se Zemanem

Šéf sociálních demokratů Hamáček požaduje, aby prezident Zeman změnil názor ohledně jmenování nového ministra kultury Michala Šmardy.

Prezident se ale ke Šmardovi vyjadřuje kriticky. Uvedl, že vyčká na rozhodnutí předsednictva ČSSD, to minulý týden posílilo Hamáčkův mandát a potvrdilo, že na Šmardovi trvá. „Prezident chtěl slyšet stanovisko předsednictva, to jsme dali k dispozici,“ uvedl v pondělí Hamáček.



Celá situace se podle předsedy sociální demokracie vleče příliš dlouho. Podle něj ČSSD udělala maximum a nezbývá než počkat, jak dopadne u Zemana premiér.

Babiš minulý týden řekl, že pokud se vleklý spor nevyřeší na schůzce se Zemanem, pravděpodobně budou jednání pokračovat až po prázdninách. To ale Hamáček odmítá, prázdniny chce věnovat vyjednávání o rozpočtu. Srpen považuje za ideální dobu, aby se nový ministr zapojil do jednání o něm.

Hamáček vyloučil i to, že by mohl být pověřen vedením kultury podobně jako loni, kdy od konce června do půlky října kromě ministerstva vnitra působil i v čele diplomacie, než ČSSD místo Pocheho vybrala stávajícího ministra Tomáše Petříčka (ČSSD).

Staněk podal demisi v květnu, stále je ministr

Staněk podal demisi v polovině května, Zeman ji ale nepřijal, ústava mu to umožňuje. Babiš poté na konci května na žádost ČSSD navrhl odvolání Staňka a jmenování Šmardy, jemuž podle ústavy prezident vyhovět musí. Zeman následně několikrát dal najevo, že by si přál Staňkovo setrvání v úřadu a mluvil o snaze smířit ho s Hamáčkem, Šmardu kritizoval.

Babiš na konci května na žádost sociální demokracie navrhl jeho odvolání a jmenování Šmardy. Zeman slíbil, že Staňka odvolá k 31. červenci, nepotvrdil ale, že Šmardu jmenuje. ČSSD pohrozila odchodem z vlády, pokud by nemohla sama rozhodovat o svých zástupcích v kabinetu. To by si ale Babiš nepřál, v minulosti se vyjádřil, že vláda s ČSSD je podle něj úspěšná.

Prezident Zeman přijme premiéra Babiše v Lánech ve středu v 17 hodin.

Je tady názorový střet, řekl Babiš: