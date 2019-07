Bezvládí na kultuře. Resort bude čtrnáct dní bez ministra, řekl Babiš

Andrej Babiš to řekl Lidovým novinám (LN). Zeman ve středu Babišovi na společném setkání sdělil, že o nominaci ČSSD na nového ministra rozhodne v polovině srpna.

„Do té doby nikdo pověřen nebude, o své úseky se budou starat náměstci a vše se následně vyřeší. Pokud nebude ministr cirka po dobu dvou týdnů, chod ministerstva to neohrozí. Stejně v tu dobu budou vládní prázdniny, takže vláda ani nebude zasedat,“ řekl LN Babiš.

Vláda má prázdniny od 1. do 26. srpna.

LN upozornily, že podle dosavadních zvyklostí by měl být vedením resortu do jmenování nového ministra pověřen buď premiér, nebo předseda strany, do jejíž správy ministerstvo patří, v tomto případě tedy šéf ČSSD Jan Hamáček.

Sociální demokracie navrhla na nového ministra svého místopředsedu Michala Šmardu, jinou nominaci odmítá. Hamáček bude o výsledku středečního jednání premiéra s prezidentem mluvit s Babišem ve čtvrtek.

Staněk v polovině května podal demisi, kterou ale Zeman nepřijal. Babiš na konci měsíce na žádost ČSSD navrhl prezidentovi odvolání ministra a současně jmenování Šmardy.

Návrhu na odvolání musí prezident podle ústavy vyhovět, Zeman ale opakovaně dával najevo, že by si přál Staňkovo setrvání v kabinetu, Šmardu naopak kritizoval.

ČSSD hrozila odchodem z vlády, pokud by Staněk kabinet neopustil a Zeman místo něj nejmenoval Šmardu. Podle sociálních demokratů by jejich účast ve vládě ztratila smysl, pokud by nemohli rozhodovat o tom, koho do kabinetu vyšlou.

Situace kolem Staňka je dosud nejdéle trvajícím případem, kdy prezident odmítal vyhovět premiérovi s navrženou změnou ve vládě.