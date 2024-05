Prchajícího řidiče zastavil až PIT manévr, muž se vyhýbal nástupu do vězení

V pátek 10. května krátce před desátou hodinou dostali policisté informaci, že na silnici I/35 z Liberce na Turnov jede Škoda Fabia, ve které cestuje hledaný muž. Za vozem vyjela hlídka z Pohotovostního a eskortního oddělení, řidič na její výzvy k zastavení ale nereagoval.

Do pronásledování se proto zapojily další dvě hlídky z Českého Dubu a Liberce. Zarputilý řidič nedbající pokynů policie se přes Javorník a Záskalí vydal zpět do Hodkovic, nebezpečnou jízdou přitom ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu.

„V Hodkovicích na něj již čekala hlídka policistů z oddělení hlídkové služby. Poblíž kruhového objezdu v dolní části obce využila oprávnění podle zákona o Policii ČR k násilnému zastavení vozidla pomocí zastavovacího pásu. Škoda Fabia na pás najela a prorazila si obě přední pneumatiky. Přesto ještě vozidlo pokračovalo v jízdě dále do ulice Jílovská – směr obec Jílové,“ popsala policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová.

Asi po dvou stech metrech policisté přistoupili k takzvanému PIT manévru, po němž řidič ještě krátce pokračoval v jízdě. Záhy ale přední částí auta narazil do značky a sjel do příkopu u hodkovické firmy na výrobu automobilových komponentů. Muž i jeho spolujezdkyně odmítali vystoupit. Policisty uposlechli až poté, co jim pohrozili namířenou zbraní.

„Při nehodě utrpěl řidič Fabie lehké zranění, se kterým byl ošetřen v liberecké nemocnici. Policisté ho podrobili orientační dechové zkoušce na alkohol přístrojem Dräger, která byla negativní. Dále chtěli u řidiče provést orientační test na jiné návykové látky, kterému se odmítl podrobit,“ doplnila mluvčí.

Řidič se vězení nevyhnul

Z evidence vyplynulo, že na muže je vydaný příkaz na dodání do výkonu trestu a také, že mu Okresní soud v Semilech zakázal řídit motorová vozidla. Policisté jej po ošetření a provedených úkonech předali do liberecké věznice k výkonu trestu. Vozidlo, které řídil, zajistili. Nemělo na silnici co dělat, protože bylo vyřazené z evidence.

„V přední i zadní části byly různé registrační značky, které na vozidlo nepatřily,“ dodala Šrýtrová s tím, že spolujezdkyně vyvázla z nehody bez zranění. Policisté u ní našli malé množství marihuany. Kvůli tomu, že neuposlechla jejich výzvu, se bude za své přestupkové jednání zpovídat před správním orgánem.

„Policisté v dané věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Nyní se případem dále zabývá Služba kriminální policie a vyšetřování,“ uzavřela Šrýtrová.