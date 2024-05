Pietro Filipi se vrací na český trh. Značka se chce prosadit i v zahraničí

Značku Pietro Filipi před několika lety koupila skupina C2H podnikatele Michala Mičky. Ten chtěl značku přivést k širším masám a modernizovat je, což mělo souviset hlavně s online prodeji. Avšak z důvodu mnoha souběžně nastalých situací během koronavirové krize se firma dostala do insolvenčního řízení.

Podnikatel v módním byznysu Michal Mička pak na sebe koncem dubna 2021 podal insolvenční návrh spolu s návrhem na oddlužení, v němž vyčíslil své osobní dluhy na nejméně 120 milionů korun. Kromě značky Pietro Filipi vlastnil holding C2H také trutnovskou značku KARA. Obě značky během pandemie zachránila finanční skupina Natland

Ta je získala v rámci dražby pořádané insolvenčním správcem. Následně se majitelem známek stala KARA, jejíž nový byznysový příběh nastartoval právě Natland ve spolupráci s původním majitelem Zdeňkem Rinthem.

Nyní je již tradiční výrobce a prodejce českých kožešnických výrobků KARA znovu etablován na maloobchodním trhu.

„KARU se podařilo ozdravit a po krachu společnosti Pietro Filipi jsme chtěli zachránit alespoň značku, která měla svou hodnotu. Chtěli jsme zároveň dát příležitost mladým kreativcům a nápadům, jak s takovým brandem dále nakládat,“ říká Tomáš Raška, zakladatel a majoritní vlastník Natlandu, do jehož portfolia společnost KARA patří.

„Nebylo úplně v mých silách znovu zásadně a podstatně oživovat KARU a zároveň znovu takřka od základu budovat značku Pietro Filipi,“ uvádí Zdeněk Rinth, šéf společnosti KARA a dodává, že po dlouhých diskusích postupně docházeli k názoru, že musí značku svěřit do profesionálních rukou a pokud možno s českým původem.

„Po několika jednáních a poměrně velkém zájmu z trhu nás oslovila vize skupiny DaniDarx, která navíc už měla za sebou zkušenost s restartem jiné značky v minulosti. Ve finálních kolech výběru se nám tak jevili jako ideální partner, který bude schopen značku dále rozvíjet,“ upřesňuje Rinth.

Značka v českých rukách

Největší tuzemský e-shop s pánským spodním prádlem Trenýrkárna.cz patřící do společnosti DaniDarx zažívá poslední roky významný růst. Majitelé Ruslan Skopal a Adam Rožánek se koncem roku 2022 rozhodli tento růst posílit, a poprvé od založení firmy využít finanční podpory investora. Tou se stala česká investiční skupina SPM založená Slavomírem Pavlíčkem a Markem Španělem, která své investice aktivně směřuje do vytváření partnerství s ambiciózními českými podnikateli s prokazatelnými výsledky.

„Jsem rád, že i díky naší podpoře získává tradiční česká módní značka Pietro Filipi po turbulentních letech opět stabilní domov. Z mého pohledu si novou šanci prosadit se nejen v České republice, ale i na zahraničních trzích, rozhodně zaslouží. Těšíme se na její další rozvoj v rukou managementu Trenýrkárna.cz, v nějž máme dlouhodobě plnou důvěru,“ říká Slavomír Pavlíček, partner skupiny SPM Invest s tím, že v zájmu o vstup do firmy hrál důležitou roli fakt, že významnou součástí Trenýrkárna.cz je česká značka Styx vyráběná v České republice.

Partnerství tak představuje typ investice, který skupina aktivně vyhledává – perspektivní podnikatelé, kteří vybudovali stabilní a ziskový byznys s jasnou konkurenční výhodou a hledají kapitál pro skokový růst, který je podložen jasnou vizí, jak ho dosáhnout.

I tento důvod vstupu SPM do Trenýrkárna.cz dokresluje příběh, proč Pietro Filipi zůstává v českých rukou a na český trh produkty této značky vrátí tým Ruslana Skopala a Adama Rožánka.

„Cílem je vrátit českým mužům a ženám značku, kterou měli rádi, a to navíc velice rychle. Obratem jsme připravili první kolekci oblečení Pietro Filipi, jsou to pánské boxerky, plavky, dámské kalhotky, ponožky a župany. A tím určitě nechceme končit. Pokud zákazníci vyjádří zájem a my věříme, že ano, chceme se postupně pouštět do rozšiřování portfolia. Značka Pietro Filipi a její věrní fanoušci, kterých je v Česku mnoho, si to zajisté zaslouží.“