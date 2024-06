Po stopách vyhozených petek. Kolik se jich vrátí, ukázal pokus ministerstva

„Chtěli jsme zjistit, co se stane s PET láhvemi poté, co je vyhodíme do žluté popelnice a kam doputují,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík. Pokusné obaly byly očipovány a vhozeny do žlutých kontejnerů po celé České republice.

Ze zjištěných dat vyplynulo, že 39,6 procent z nich po třech měsících končí v třídírně odpadů nebo sběrném dvoře. Do recyklačního centra se dostane 19,3 procenta z vytříděných láhví, 11,8 procenta putuje na skládku a zbylých 4,3 procenta na jiná místa, například louku, parkoviště u soukromého domu či okolí čerpací stanice. Téměř každá desátá petka pak skončí v zahraničí, v případě experimentu nejčastěji k recyklaci na Slovensku či ve Francii.

Někdo porušil zákony

„Bohužel dvanáct procent z láhví skončilo na skládce, ač je to zakázané,“ uvedl Hladík na tiskové konferenci. „Nějaké firmy, které sváží odpad, ve dvanácti procentech porušily zákony České republiky a dovezly na skládku to, co se na skládku vozit nemá,“ doplnil.

Resort životního prostředí uvádí, že k přesnější evidenci toho, co se dělá s různými materiály a k jejich efektivnějšímu využití může pomoci zálohový systém na PET láhve. Ministerstvo již připravilo novelu zákona o obalech, která zahrnuje zálohování PET láhví i plechovek. Ministr Hladík již dříve uvedl, že zálohovat petky a plechovky by se v Česku mohly nejdříve od poloviny roku 2025.

Jak by mělo vypadat zálohování v Česku? Zálohovat se mají všechny nealkoholické nápoje v plastových láhvích o objemu 0,1 až 3 litry a alkoholické nápoje do 15 procent alkoholu v plastových láhvích. Dále také všechny nealkoholické nápoje v plechovkách o velikosti 0,1 až 3 litry a nápoje s obsahem do 15 procent alkoholu v plechovkách. Výše zálohy by měla být čtyři koruny. Zálohu zaplatí zákazník při nákupu. Pokud chce zákazník zálohu dostat zpátky, musí PET láhev nebo plechovku donést zpátky do obchodu či na jiné sběrné místo. PET láhev ani plechovka nesmí být sešlapaná či jinak poškozená. Do systému zálohování se mají povinně zapojit prodejny nad 50 metrů čtverečních a taktéž benzinové pumpy nad 50 metrů čtverečních. Ostatní se mohou zapojit dobrovolně, mezi nimi mohou být například trafiky, bufety či školy.

Díky úpravám zákona by se podle dřívějších informací ministerstva mělo recyklovat více než 2,5 miliardy kusů nápojových obalů ročně, tím se má výrazně snížit nevyužitý odpad a také znečištění přírody.

„Návrh bychom měli předložit na Legislativní radu vlády do poloviny června a následně návrh projedná vláda,“ uvedla tisková mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí.

Ne všichni se zálohováním souhlasí

Ne všichni jsou ale přesvědčeni o tom, že zálohování petek a plechovek je správný krok. Ministerstvo životního prostředí přijalo k novele více než 700 připomínek. Dlouhodobě k zálohování zaznívá kritika například ze stran některých měst a obcí či malých obchodníků.

Zálohování naopak podporuje Iniciativa pro zálohování, která sdružuje firmy Coca-Cola HBC ČR a SK, Kofola, Mattoni, Heineken ČR a Plzeňský Prazdroj.

„Potvrdilo se, že potřebujeme změnu. Přestože Češi skvěle třídí, následná recyklace u nás nefunguje. Současný systém třídění není transparentní. Z tohoto důvodu velká část obalů končí bez dalšího využití ve spalovně, na skládce, odhozená v přírodě nebo kdekoliv jinde, kde nemá. A to navzdory tomu, že je Češi pečlivě vytřídili a věnovali tomu spoustu času a energie,“ uvádí manažerka vnějších vztahů Iniciativy pro zálohování. Dodává, že zálohový systém zajistí, že se stane z petky opět petka.

Zastavte legislativní proces, žádají někteří

Novela zákona o obalech řeší kromě zálohování i letáky. Resort chce zavést poplatek za recyklaci, proti tomu se ohradili zástupci obchodníků, živnostníků, polygrafů, distributorů, ale i seniorů a osob se zdravotním postižením. Tento týden adresovali ministru Hladíkovi otevřený dopis, v němž vyzývají k zastavení legislativního procesu novely.

„Novela je zcela nekoncepční. Násilně definuje reklamní letáky jako obaly, což je legislativní nesmysl. Letáky, případně jiné tiskoviny, nikdy nebyly a nejsou obalem a nijak nesouvisí se zálohováním PET láhví či plechovek,“ uvedl Jaroslav Staněk, manažer marketingu a komunikace České distribuční, která je největším distributorem tištěných letáků v České republice. Podle něj se případný recyklační poplatek za tištěné letáky promítne do zdražení výrobků a v konečném důsledku ho zaplatí spotřebitelé.

Podle tiskové mluvčí ministerstva životního prostředí Veroniky Krejčí ministr životního prostředí dopis obdržel a odpoví na něj. Uvedla také, že zpoplatnění prvních černých pasažérů třídicích nádob je logickým krokem.

„Letáky zatěžují obecní systémy nakládání s odpady a je nutné tuto situaci napravit. Ministerstvo připravuje postupné zahrnutí všech subjektů, na které je možné rozšířenou odpovědnost výrobců aplikovat. Velmi těžce je argumentovatelné, proč obaly již přes 20 let platí své závazky vůči separaci a recyklaci a jiný produkční segment v odpadech platit nemusí,“ zmínila.

„Produkce letáků je v ČR stabilně okolo 4 mld. kusů ročně (to je asi 20 000 tun ročně), které končí v lepším případě v tříděném sběru (hrazeném obcí), následně se o ně někdo musí postarat a zajistit správné nakládání s těmito odpady. Jejich výrobci na tyto procesy vůbec nepřispívají. Kromě toho se neekonomická a neekologická nadprodukce letáků podílí na znečištění, stačí se přesvědčit v ulicích měst a obcí. Obce dlouhodobě požadují, aby výrobci letáků přispívali do systému odpadového hospodářství,“ doplnila Veronika Krejčí.