Kara Trutnov má šanci se opět nadechnout. Věřitelé schválili ocenění firmy

Za obnovením chodu Kary stojí podnikatel Zdeněk Rinth, který Karu od května řídí a její provoz zatím podpořil půjčkou 25 milionů korun. Dříve uvedl, že je do její záchrany připraven vložit až 90 milionů korun.

Rinth byl vlastníkem Kary do roku 2018, kdy ji prodal investiční skupině C2H podnikatele Michala Mičky. Insolvenční návrh na sebe podala Kara začátkem února. Uvedla, že její hospodaření negativně zasáhla omezení spojená s epidemií koronaviru. Kromě Kary jsou v insolvenci i další Mičkovy firmy, například oděvní firma Pietro Filipi. Kara má 160 věřitelů, kteří po ní požadují 277 milionů korun.

Reorganizační plán, který by měl zachovat činnost Kary, sestavuje největší věřitel, společnost Natland Pohledávková V. z investiční skupiny Natland. Reorganizační plán by měla firma předložit v září. Natland a Rinth na záchraně Kary spolupracují, na konci reorganizace by se měl Rinth stát většinovým vlastníkem Kary.

Kara se znovuotevírá

Kde se vzala oděvní značka Kara Firma vznikla v roce 1953–1955 jako národní podnik sloučením znárodněných kožešnických podniků v Hlinsku, Kolíně a Trutnově. Zpracovatel kožešin se v 70. a 80. letech rozrostl do výrobněobchodního komplexu, který se skládal ze 14 závodů v ČSSR. Třetinu produkce Kara exportovala do západní Evropy. S privatizací v 90. letech se podnik drobil, až se zcela rozpadl. Jeden ze závodů v roce 1992 koupila společnost Boemia Pelli Zdeňka Rintha. Podnikatel v kožešinách značku zachránil před zánikem. Sám v Kaře od roku 1973 pracoval, z pozice dělníka se vypracoval na zástupce ředitele celé Kary. V roce 1996 značka otevřela první novodobé prodejny, o pět let později také v obchodních centrech. V roce 2011 koupila síť prodejen Galex a rozšířila sortiment i na koženou galanterii. V roce 2018 firmu kupuje investor Michal Mička.

První prodejny Kara pod Rinthovým vedením opět otevřela v polovině května a nyní má 26 prodejen v Česku a šest na Slovensku. „Tržby mají prodejny lepší než v letech 2019 a 2020. Ještě připravujeme otevření jedné prodejny v Česku a jedné ve slovenském Prešově,“ řekl Rinth. Nyní Kara podle něj na prodejny naváží novou podzimní kolekci oblečení a první kusy zimní kolekce dá na prodejny příští týden. Současně připravuje jarní kolekci.

Kara lidem již dříve po Rinthovu vstupu vyplatila dlužné mzdy za únor a březen a své další závazky vůči zaměstnancům podle Rintha plní. „Nyní máme 143 zaměstnanců a asi 20 ještě hledáme, a to na prodejny i do fabriky v Bohuslavicích u Trutnova. V Bohuslavicích se pracuje deset hodin denně a přidáváme i šestihodinové sobotní směny. Daří se nám ve všech segmentech, které byly v katastrofálním stavu,“ řekl Rinth.

Od 10. května má Kara krajským soudem povolené řešení úpadku reorganizací. V reorganizačním plánu bude stanoveno, jaké bude uspokojení věřitelů. To by mělo být vyšší, než kdyby Kara skončila v konkurzu a její majetek byl rozprodán. Největším věřitelem Kary je Natland Pohledávková V. s pohledávkou 168,5 milionu korun. Do výše 115,5 milionu korun ji má zajištěnou majetkem Kary.

Znalci se v posudku majetkové podstaty Kary vyjádřili i k variantě, že by Kara skončila v konkurzu. Vyplývá z něj, že takzvaní zajištění věřitelé by dostali ze svých pohledávek zpět asi 30 procent hodnoty a nezajištění asi deset procent.



Při projednávání posudku na dnešním jednání vznesli dva věřitelé dotazy i výhrady k ocenění zásob oděvů a zboží, u nichž znalci snížili jejich skladové ceny o asi 80 procent na 21 milionů korun. Znalci uvedli, že mezi zásobami je i špatně prodejné zboží a že případný kupec by za zásoby nezaplatil více, než kolik za ně dala Kara. Výhrady k ocenění znalci odmítli.

Zástupce věřitele společnosti Držik servis Pavel Bednář uvedl, že ocenění je udělané tak, aby se zjistila co nejnižší likvidační hodnota majetku. Tím by se snížilo uspokojení věřitelů. Soudu Bednář navrhl zrušení usnesení schůze věřitelů o schválení posudku. Soudkyně jako návrh na místě zamítla.