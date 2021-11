Trutnov získal bývalou věznici ve Vězeňské ulici loni od státu. O využití opuštěného objektu rozhodlo hlasování, zapojila se do něj víc než tisícovka lidí.

Autoři si od projektu slibují, že ještě více přitáhne pozornost k elektrotechnickému průmyslu, který v okresním městě vytváří nejvíc pracovních míst.

Dům technických dovedností získal přes 700 hlasů, na druhém místě skončil s necelými třemi stovkami hlasů projekt nové a větší Galerie draka.

„Bude to místo zaměřené na techniku, to znamená mechaniku, elektroniku, robotiku a robotroniku, prakticky na všechno, co současný průmysl vytváří a potřebuje,“ vysvětlil spoluautor návrhu Václav Fišer. Centrum s kavárnou by mělo být pro nejmenší děti i pro dospělé.

Multifunkční učebna bude vybavena výpočetní technikou, výrobní laboratoř jednoduchými nástroji i 3D tiskárnou.

„Trutnov stojí na průmyslu a potřebuje lidi, kteří jsou vzdělaní, flexibilní a ochotní na sobě dál pracovat. Na tomto místě k tomu budou mít příležitost,“ zdůraznil Fišer.

I podle vedení radnice má projekt perspektivu. „Vzhledem k tomu, jakou strukturu průmyslu Trutnov má, je rozhodně i v zájmu města jít tímto směrem,“ uvedl místostarosta Tomáš Eichler (Piráti).

Hlasovali hlavně lidé v produktivním věku

Většina hlasujících byla v produktivním věku, téměř dvě třetiny tvořily ženy. „Pozitivně nás to překvapilo. Je vidět, že si lidé uvědomují, že budoucnost je v moderních technologiích, a řeší, co budou dělat jejich děti,“ poznamenal místostarosta.

Město nechá zpracovat studii proveditelnosti, která podrobněji naznačí, jak dům technických dovedností bude vypadat a na kolik přestavba vyjde. „Řádově to budou desítky milionů korun. Primárně budeme shánět peníze z externích zdrojů, nabízí se například přeshraniční program česko-polské spolupráce,“ sdělil Eichler.

Studie také vyčíslí náklady na provoz. Trutnov nyní realizuje několik velkých investic, v rozpočtu na tak velký projekt nejsou peníze. Město letos dokončilo opravu pěší zóny za více než 40 milionů korun a zahájilo rekonstrukci kina Vesmír, která vyjde na sto milionů. Podle místostarosty by se multifunkční dům měl realizovat do tří až pěti let.

Věznice gestapa i sklad civilní obrany

Věznice byla postavena v 19. století, svého času jí prošlo i tisíc odsouzených ročně. Za druhé světové války zde byla věznice gestapa, původnímu účelu sloužila ještě v 50. letech. Později tu sídlil archiv a naposledy sklad civilní obrany.

Posledních zhruba 20 let byl dvoupatrový objekt s podkrovím opuštěný. Budova má stejné dispozice jako v době, kdy vznikla. Konstrukce je v poměrně dobrém stavu, stěny jsou bytelné a dovnitř nezatéká.

„Cely jsou zachované, objekt má masivní zdi a klenuté stropy,“ poznamenala mluvčí trutnovské radnice Michaela Dědková.

Město někdejší věznici získalo v roce 2000 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pod podmínkou, že v ní nevzniknou byty nebo komerční prostory.

Sešlo se devět návrhů

Lidé a organizace předložili návrhy začátkem letošního roku. Celkem se jich sešlo devět, mezi nimi i na stomatologické středisko nebo spolkový dům. Radnice vybrala dva nejlépe zpracované projekty, o kterých veřejnost na podzim hlasovala.

Třicetitisícový Trutnov má velkou tradici v elektrotechnickém průmyslu. Jeho nová éra začala v roce 1993 privatizací koncernového podniku ZPA, který pod původním názvem Křižík v oboru působil už od konce druhé světové války. Elektrotechnický průmysl převzal po útlumu textilního klíčovou úlohu. Z původně jedné společnosti vzniklo osm firem, které se staly součástí globálních skupin.

V posledních letech vyrostlo v Trutnově několik nových výrobních hal. Naposledy vybudoval nový závod na zelené louce v průmyslové zóně Krkonošská německý výrobce čidel Pepperl+Fuchs. Výrobu do něj přestěhoval v loňském roce.