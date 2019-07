Hamáček se Šmardy nevzdá. Věří, že Babiš a Zeman přijdou s řešením

Hamáček řekl, že věří, že blížící se schůzka premiéra Andreje Babiše a Miloše Zemana přinese řešení. Prezident při poslední schůzce s Hamáčkem 12. července uvedl, že je po dvou měsících připraven k 31. červenci vyhovět návrhu na odvolání ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD).

Ohledně kandidáta ČSSD Šmardy, k jehož jménu má výhrady, Zeman uvedl, že vyčká na rozhodnutí předsednictva ČSSD. To minulý týden posílilo Hamáčkův mandát a potvrdilo, že na Šmardovi trvá. „Prezident chtěl slyšet stanovisko předsednictva, to jsme dali k dispozici,“ uvedl v pondělí Hamáček.

Věří tomu, že se situace vyřeší, táhne se podle něj už příliš dlouho.

„Z našeho pohledu jsme udělali maximum, aby se to vyřešilo, uvidíme, jak dopadne pan premiér,“ řekl Hamáček.



Babiš minulý týden řekl, že pokud se vleklý spor nevyřeší na schůzce se Zemanem, pravděpodobně bude jednání pokračovat až po prázdninách. Hamáček s tím nepočítá. „Chceme věnovat prázdniny vyjednávání o rozpočtu. Není možné, aby to ministerstvo bylo řízeno nějak napůl, nebo ne úplně stoprocentně,“ uvedl. Srpen považuje za ideální dobu, aby se nový ministr zapojil do jednání o rozpočtu.

Hamáček vyloučil to, že by mohl být pověřen vedením kultury podobně jako loni od konce června do půlky října vedle vnitra působil i v čele diplomacie, než ČSSD místo Pocheho vybrala stávajícího ministra Tomáše Petříčka (ČSSD).



VIDEO: Věřím, že pokud nebude 1. srpna vše vyřešeno, šéf ČSSD vyzve ministry k demisi, řekl M. Šmarda Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Ministerstvo zahraničí, to byla velmi specifická věc, na které stála ve svém počátku vláda. Rozhodně se to nechystáme opakovat. My jsme jasně řekli, kdo je naším kandidátem, premiér podle koaliční smlouvy navrhl odvolání pana Staňka i jmenování pana Šmardy. Ten dokument leží na Pražském hradě, žádné další jméno na stole není,“ uvedl Hamáček.

Nechystá se hledat jiné jméno ani akceptovat pověření jiného člena vlády vedením kultury. „Sociální demokracie jasně řekla, kdo má být ministr kultury. Já věřím, že to dopadne dobře,“ řekl s tím, že má mandát od předsednictva a je připraven se ho zhostit.

Vyjednávání by mu měly usnadnit i demise ministrů ČSSD, které by měl dostat podle předsednictva k dispozici. „Až o to požádám, tak je dostanu. Já jsem o ně ještě všechny nepožádal. Mandát je jasný. Já je nepotřebuji, pokud je budu potřebovat, tak se na ministry obrátím,“ uvedl.