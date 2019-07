Nemám kompetence dát někomu řídit kulturu, ať rozhodne Staněk, říká Babiš

„Kalistová byla teď třikrát na vládě, resort funguje, není to tak, že by se bez ministra ministerstvo zhroutilo. Navíc jsou prázdniny, takže je to zbytečná starost,“ uvedl. Na ministerstvo se chystá ve středu před zahájením vládních prázdnin.

„Rozpočet vyjednáváme od února, není to něco, že by bylo něco ohroženo,“ uvedl premiér. Už dříve řekl, že předpokládá, že nejpozději 26. srpna, tedy po vládních prázdninách, bude o situaci na ministerstvu jasno. Pokud ne, udělá zásadní kroky, řekl. Možný další postup nechtěl přiblížit.



Babiš ve středu v Lánech jednal o výměně na ministerstvu kultury s prezidentem Milošem Zemanem. Hlava státu potvrdila, že odvolá Staňka k 31. červenci. O nominaci ČSSD na nového ministra ale prezident hodlá rozhodnout až v polovině srpna. ČSSD navrhla na nového ministra svého místopředsedu Michala Šmardu, jinou nominaci odmítá.

Podle Babiše jde o vnitřní boj v rámci sociální demokracie. V rozhovoru pro dnešní vydání deníku Právo Babiš vyslovil názor, že předsedu ČSSD Jana Hamáčka přimělo k návrhu na Staňkovo odvolání stranické křídlo, které nesouhlasí s vládním angažmá ČSSD. „Takže ať si to ČSSD nyní laskavě vyřídí, nehodlám za ni vést její vnitrostranický boj,“ řekl Právu premiér.

Staněk v polovině května podal demisi, kterou Zeman nepřijal. Babiš na konci měsíce na žádost ČSSD navrhl prezidentovi odvolání ministra a současně jmenování Šmardy. Návrhu na odvolání musí prezident podle ústavy vyhovět, Zeman ale opakovaně dával najevo, že by si přál Staňkovo setrvání v kabinetu.

ČSSD hrozila odchodem z vlády, kdyby Staněk kabinet neopustil a Zeman místo něj nejmenoval Šmardu. Podle sociálních demokratů by jejich účast ve vládě ztratila smysl, kdyby nemohli rozhodovat, koho do ní vyšlou. Situace kolem Staňka je dosud nejdéle trvajícím případem, kdy prezident odmítal vyhovět premiérovi s navrženou změnou ve vládě.