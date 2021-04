Večírek v rozporu s pravidly na střeše arcibiskupství. Slavil i Dukův sekretář

„Byla to naše soukromá akce,“ řekl Blesku Zdeněk Bergman, jehož společnost Pražské Benátky vozí turisty po Vltavě. Právě mimo jiné Bergmana fotografové Blesku na oslavě zachytili.

Jeho odpověď na to, o jakou šlo akci a kdo se jí účastnil, byla mlhavá. „To vám nedokážu říci… bylo to krátké přátelské pracovní setkání,“ odpověděl. Tvrdí, že neví, kolik lidí se akce přesně účastnilo, a že on sám se zdržel jen chvíli. Podle Blesku však na večírku byl po celou dobu, tedy nejméně od půl šesté večer do jedné hodiny ráno.

Na akci bylo nejméně 12 lidí. Byl mezi nimi podle Blesku také Vojtěch Mátl, sekretář a pravá ruka kardinála Duky. Oslavu nicméně samo arcibiskupství nechtělo komentovat. „K situaci se nebudeme vyjadřovat,“ sdělil Blesku mluvčí Arcibiskupství pražského Jiří Prinz.

Cirkev.cz @CirkevCz Dnes slaví 36. arcibiskup pražský, 24. primas český kardinál Dominik Duka své 78. narozeniny. Přejeme vše dobré, hodně zdraví a Boží požehnání! @dominikduka https://t.co/Fnjj11DmkQ oblíbit odpovědět

V pondělí 26. dubna kardinál Dominik Duka slavil 78. narozeniny. Podle Blesku je tedy možné, že si hosté na střeše biskupství sešli kvůli jeho oslavě. Duku ale fotografové Blesku na oslavě nezachytili. Jeho účast na akci odmítl i Bergman. „Když jsem tam byl já, tak tam nebyl,“ řekl.

Nejde přitom o první večírek, který se letos konal i přes zákaz. V lednu oslavil v jeho teplickém hotelu Prince de Ligne narozeniny severočeský podnikatel Petr Benda. Akce se účastnil například předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička či expremiér Jiří Paroubek.

V říjnu se podobného excesu dopustil ministr zdravotnictví Roman Prymula, který se v restauraci na Vyšehradě sešel se šéfem poslanců Jaroslavem Faltýnkem. Prymula na svůj post rezignoval a Faltýnek opustil funkci prvního místopředsedy ANO, nikoli však post ve Sněmovně.