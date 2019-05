Ukázalo se, že jsou tady nedotknutelní, tvrdí končící ministr Staněk

Za necelé dva týdny, 28. května, se na Hradě totiž setká s prezidentem Milošem Zemanem a vyčká na jeho doporučení. Prezident Zeman přitom má důvod se Staňka zastat, ministr totiž nedávno odvolal muže, s nímž je Zeman ve sporu, ředitele Národní galerie Jiřího Fajta. Právě Fajtovo odvolání však bylo také důvodem, proč se proti Staňkovi zvedly veřejné protesty a petici proti němu podepsalo kolem sedmi tisíc lidí.

Ještě o víkendu jste říkal, že jste připraven bojovat. Proč nakonec odcházíte?

Protože mě o to požádal předseda ČSSD Jan Hamáček. A já samozřejmě respektuji stanovisko předsedy.

Takže kdyby vás k tomu předseda nevyzval, zůstal byste?

Neměl jsem důvod, za svými kroky a činy si stojím.

Už víte, kdo vás nahradí?

To je otázka spíše na pana Hamáčka. Já mu nebudu radit, je to plně v jeho kompetenci.

Za co byste se ve funkci ministra pochválil?

Soubor pozitivních věcí ještě dám dohromady. Ale jsou to určitě platy zaměstnanců v kultuře, které se nám podařily navýšit. Je to otázka prohlášení Bertramky, kde se nám podařilo velmi rychle zrealizovat proces, který obvykle trvá několik let, aby Bertramka mohla být uznána kulturní památkou. Velmi úspěšní jsme byli i v procesu ochrany obchodního domu Kotva, kdy jsem na rozdíl od mého předchůdce pana Hermana zabojoval, aby byla Kotva prohlášena za kulturní památku. V tuto chvíli máme připravené také tři zákony, které může můj nástupce okamžitě dát do Poslanecké sněmovny.

Které zákony myslíte?

Zcela určitě je to zákon o památkové ochraně, připraven je zákon o veřejných kulturních institucích, máme připravené věci k digitalizaci, je toho spousta. Podařilo se nám také podpořit projekty v regionech… Takže myslím, že úspěchů, které dáme dohromady, bude hodně.

A co byste si naopak vyčetl?

Každý děláme chyby, jsme jenom lidé. Asi bych si vytkl to, co mi bylo nejvíc vytýkáno. Otázku komunikace.

Přemýšlím, jak jste mohl jít po několika měsících ve funkci na rozhovor a přitom ani neznat rozpočet ministerstva kultury?

To je chyba, která se nafukuje.

Nicméně k ní došlo opakovaně, to číslo jste neznal v rozhovoru pro Blesk, Aktuálně…

Myslím, že jsem taky xkrát hovořil o správných číslech. Prostě jste někdy přepracovaný, stane se to.

Jediný, kdo vás zatím pochválil, je podle našeho dotazování předseda KSČM Vojtěch Filip za otáčivé hlediště v Krumlově. I váš vlastní předseda Hamáček vás vyzval, abyste skončil. To není moc dobrá vizitka, ne?

Pan předseda mě požádal, abych to zvážil a řekl, že by to bylo dobré. Ale pokud jste četl jeho prohlášení, tak mě pochválil. Pan předseda by určitě vyjmenoval i věci, které jsem udělal dobře, takže bych to takto nezjednodušoval. Pokud jde o pana předsedu Filipa, pochází z Českých Budějovic, takže je asi poměrně jasné, že ho to zajímalo. A jinak nevím, koho jste se dál ptali, ale určitě třeba pan Stanjura (Zbyněk Stanjura, předseda poslanců ODS, pozn. red.) se mnou komunikoval problematiku Blücherova paláce…

Takže myslíte, že by vás ODS pochválila?

To nevím, hovořil jsem o panu Stanjurovi, se kterým jsme řešili některé otázky v Opavě. Včera (v úterý, pozn. red.) jsme řešili s některými poslanci záležitosti v Týnu na Vltavě. Záleží, koho se ptáte a na co se ptáte.

Byla to moje povinnost

Nebylo neuvážené odvolávat v jeden den dva tak výrazné ředitele kulturních institucí, jako jsou Jiří Fajt a Michal Soukup?

Určitě to nebylo neuvážené, nevím, jakým způsobem bych to měl dávkovat. Výsledky auditů jasně říkaly, že je to moje povinnost. Za těmi kroky si stojím, byla to jediná možnost, kterou jsem mohl udělat.

Sociální demokraté, s kterými jsem se bavil, říkali, že jste si to měl lépe promyslet a počkat s tím, protože bylo jasné, že to způsobí velký poprask.

Nevím, proč by mělo velký poprask způsobit odvolání ředitele, který si přisvojí 1,2 milionu korun, jako se to stalo s autorskou smlouvou pana Fajta.

Zjevně způsobilo. Jiří Fajt se obhajuje, že se tyto peníze vyplatil za svoji práci mimo pracovní dobu.

Stanovisko kontrolních zpráv je celkem jasné. Dnes jsem také oznámil, že nechám zbavit mlčenlivosti všechny zaměstnance kontrolního auditního oddělení, nechám zveřejnit všechny auditní zprávy, myslím, že budu hrát s otevřeným hledím. A pokud jde o názory sociálních demokratů, jsme demokratická strana, takže každý má právo vyjádřit svůj názor.

Předáte svému nástupci do konce května připravené výběrové řízení na post nového ředitele Národní galerie?

Zcela určitě. K dnešnímu dni jsem nerezignoval, rezignace je k 31. květnu a v této souvislosti budu pracovat. Mám připravit podmínky pro výběrové řízení a v tuto chvíli už mám dokonce i tři jména lidí, kteří by chtěli pracovat v garanční radě pro přípravu tohoto řízení…

O koho se jedná?

Nezlobte se, ale to vám neřeknu. Každopádně nejsem nijak zhrzený, vnímám to jako běžnou lidskou zkušenost, pracuji a svému nástupci předám věci tak, aby mohl pokračovat.

Co byste vzkázal těm, kteří proti vám protestují?

Nemá smysl si přes média cokoli vzkazovat. Je to jejich plné právo, vždycky jsem ctil demokracii a respektoval jsem právo na jiný názor. Jenom se bojím, že bohužel nevyhrála pravda, spravedlnost a pravidlo, že veřejné prostředky a instituce nejsou jakýmsi tunelem a zdrojem obohacování se. Je to škoda, protože si myslím, že jsme měli nastavená pravidla, která mohla kultuře pomoci, aby nebyla černou dírou na peníze. Ale uvidíme, jak bude pokračovat můj nástupce.

Když tvrdíte, že nevyhrála pravda a spravedlnost, jak tomu mám rozumět? Že vyhrála lež a nespravedlnost?

Nerozumím té otázce.

Jak byste to tedy řekl vy?

Jak to říkám, pravda a spravedlnost jsou jasně naformulované v tom, co jsme zveřejnili. Ukazuje se, že jsou tady nedotknutelní, kteří mohou hrát podle jiných pravidel, než obyčejní lidé, kteří chodí každý den do zaměstnání a nemají možnosti si sami sobě podepisovat žádné autorské smlouvy.

Je na panu prezidentovi, jak se k tomu postaví

Kdo jsou ti nedotknutelní?

To jsou ti, kteří jsou hájeni veřejností, i když jsou vážně podezřelí z trestných činů.

Třeba pan Fajt?

Třeba.

Hrad už oznámil, že se 28. května sejdete s prezidentem Milošem Zemanem. Dokážete si představit variantu, že vás neodvolá a ponechá v úřadu?

To je otázka na pana prezidenta, já se do žádných spekulací pouštět nebudu.

Nicméně kdyby to prezident udělal, pokračoval byste?

Pokud znáte ústavní systém České republiky, je skutečně věcí pana prezidenta, jak se k rezignaci postaví. Povinností člena vlády je vládnout. Takže si neumím představit, že bych měl sbalit kufry a nechat ministerstvo bez řízení. Budu respektovat ústavní zvyklosti této země a je na panu prezidentovi, jak se k tomu postaví.