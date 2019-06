Výrobci léků investují stále méně peněz do vývoje nových antibiotik

Podle ředitele české pobočky Lékařů bez hranic (SNF) Pavla Grubera je vývoj nových antibiotik pro farmaceutické společnosti málo výnosný. „Farmaceuti investují víc do marketingu než do vývoje nových léků. Jsme přesvědčeni, že průmysl staví zisk před zdraví,“ řekl Gruber. Množství prostředků, které společnosti vynakládají na výzkum, podle něj klesá.



Na antibioticích přitom stojí i moderní zdravotní systémy. „Nejenže léčí základní infekce, ale jsou důležitá třeba i při chemoterapii či léčbě diabetes. Je to otázkou udržitelného rozvoje nás všech,“ sdělil farmaceut Dušan Jasovský. Přesto je vývoj antibiotik v úpadku.

Příčinu vidí Jasovský i ve vědecké náročnosti výzkumu. V rámci Kampaně za dostupné léky vyvíjí SNF tlak na farmaceutické společnosti. „Jde o veřejný nátlak, který vyvíjíme nejen my, ale také skupina zemí, které už nechtějí platit za léky přemrštěné ceny,“ vysvětlil Jasovský s tím, že do skupiny patří i rozvinuté státy. Nadměrné zatížení rozpočtu pociťují třeba kvůli cenám léků proti hepatitidě C nebo inzulínu.

Problémem je i špatná dostupnost antibiotik. Ta má každoročně na svědomí až šest milionů životů. „Docházejí nám možnosti, jak léčit pacienty s válečnými zraněními na Blízkém východě nebo novorozené děti v západní Africe,“ upozornil Jasovský.

Řešení vidí kromě výzkumu i ve snížení spotřeby antibiotik. Toho lze docílit například očkováním nebo zlepšením hygienických podmínek.

Kampaň za dostupnost léků vznikla v roce 1999. Za tu dobu dosáhla například zlevnění léků na HIV, a to až o 99 procent, nebo vyvinutí nového léku na spavou nemoc.