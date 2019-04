Spotřeba léků v Česku neustále roste. Lidé za ně utratí 25 miliard ročně

Půlmiliarda spláchnutá do záchodu Každý rok odnesou lidé do lékáren nevyužité léky za miliardu. K tomu do toalet spláchnou a do košů vyhodí balení v hodnotě půl miliardy. Podle lékárníků lidé do sběrných košů přinášejí léků stále víc- Likvidaci lékárnám následně hradí jednotlivé kraje, kterým na to zase vyplácí dotace ministerstvo financí. V roce 2014 poskytlo 8,8 milionu, v roce 2016 o tři miliony víc. Loni likvidace léčiv přišla na více než 13 milionů. „Nepoužitelná léčiva se považují na nebezpečný odpad. Z lékáren jsou odvážena do spalovny. Výhodou je zmenšení asi na pět procent původního objemu odpadu, ale také možné využití tepla.. Do ovzduší se dostává vodní pára s minimem dalších emisí“, vysvětluje lékárnice Ivana Lánová