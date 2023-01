Takový člověk prezident být nesmí. Pojďme Babiše porazit, reagují politici

„Babišovi posílenému rozhodnutím soudu a o voliče Středuly se musí postavit někdo, kdo má potřebné zkušenosti a své největší bitvy už má za sebou. Babiše s Vaší podporou porazím ve volbách, pojďte volit,“ apeloval generál ve výslužbě na Twitteru.

Dále doplnil, že rozumí tomu, že rozhodnutí lidi rozzlobilo, ale měli by zachovat chladnou hlavu. „Místo kritiky soudu pojďme jako zodpovědní občané Andreji Babišovi vystavit vysvědčení ve volbách. Na to tu máme demokracii.“

K rozsudku se vyjádřila také Danuše Nerudová: „Máme nezávislou justici a tato kauza nebyla zpolitizovaná, jak sám Babiš tvrdil. Nic to ale nemění na tom, že v politice dlouhodobě prosazuje pouze své vlastní zájmy a přispívá k rozvracení demokracie. Ve druhém kole Babiše porazím,“ míní.

„Rozsudek je třeba respektovat,“ uvedl pro ČTK premiér Petr Fiala. „Politické zápasy se odehrávají ve volbách, nikoli u soudu,“ míní.

Nezbývá než věřit soudu

„Babiš se trestného činu nedopustil... Nezbývá, než důvěřovat soudu a vzít to na vědomí. To nic nemění na jeho hanebném chování nejenom v tomto případě,“ uvedl Miroslav Kalousek. „To nic nemění na tom, že takový člověk se nesmí stát prezidentem ČR,“ dodal.

Uvedl také, že i když s ostatními sdílí rozladění, musí se zastat soudce Jana Šotta. „Ne každé hanebné chování je nutně trestný čin a ne každý trestný čin se podaří prokázat nade vší pochybnost. Soudce soudí podle trestního zákona, ne podle veřejné nálady a nemáme objektivní důvod mu nevěřit,“ uvedl na jeho obranu.

Vít Rakušan @Vit_Rakusan Právní stát stojí na tom, že respektujeme rozhodnutí justice, ať se nám osobně líbí či nelíbí. O charakteru pana Babiše si veřejnost udělala názor sama ne jen během procesu - veřejně přiznaná lež, chování k vlastní rodině. A svůj osobní soud ať si každý vynese sám, třeba u voleb. oblíbit odpovědět

Že právní stát stojí na tom, že lidé respektují rozhodnutí justice, ať se jim to osobně líbí či nelíbí, napsal také ministr vnitra Vít Rakušan. „O charakteru pana Babiše si veřejnost udělala názor sama nejen během procesu – veřejně přiznaná lež, chování k vlastní rodině. A svůj osobní soud ať si každý vynese sám, třeba u voleb,“ uvedl.

Rozhodnutí soudu je třeba respektovat také podle prezidentského kandidáta Marka Hilšera. Kauza Čapí hnízdo je podle něj pouze malý střípek v mozaice negativního působení Babiše v této zemi. „Řada věcí zůstává nevyjasněná, například otrávení řeky Bečvy,“ napsal s tím, že Babiš a jeho dlouhodobý střet zájmů je nebezpečí pro Českou republiku.

Petr Pavel @general_pavel POJĎME PORAZIT BABIŠE VE VOLBÁCH

Babišovi posílenému rozhodnutím soudu a o voliče Středuly se musí postavit někdo, kdo má potřebné zkušenosti a své největší bitvy už má za sebou. Babiše s Vaší podporou porazím ve volbách, pojďte volit. oblíbit odpovědět

K apelu se přidal také europoslanec za KDU-ČSL Tomáš Zdechovský: „Žádný strom neroste do nebe. Pojďme Babiše porazit ve volbách!“ napsal.

„Od začátku jsem vyzýval, aby soud konečně rozhodl, ať by to bylo padni komu padni. Neskutečně se to táhlo. Beru si z toho věc, na kterou jsem upozorňoval mnoho let, a to, že nemáme funkční justici,“ reagoval pro Českou televizi šéf SPD Tomio Okamura. „Babišovi se stala stejná situace, jako se děje tisícům českých občanů, tedy že se neskutečně protahují soudy. Být souzen deset let a pak být osvobozen, je děsivá ukázka nefunkčnosti české justice,“ dodal s tím, že státní zástupci by měli mít osobní odpovědnost a měla by existovat odvolatelnost soudců.

Babiše se zastávají pouze spolustraníci

Bývalá ministryně financí Alena Schillerová se Babiše zastala. „Soud (Babiše) teď zprostil obžaloby. Do svědomí by si měli sáhnout ti, kteří ho už dávno odsoudili a vynášeli verdikty místo soudu. Ale neudělají to,“ míní. „Andrej Babiš bude skvělý prezident,“ myslí si.

„Od začátku jsem byl přesvědčen, že se Babiš ničeho protizákonného nedopustil. Jsem rád, že kauza, která ovlivnila několik voleb a životy mnoha lidí, dopadla tímto verdiktem. Zamyslet by se měli ti, kteří o jeho vině měli jasno dříve než nezávislý soud,“ napsal na sociální síť.

Pražský městský soud v pondělí zprostil Andreje Babiše i Janu Nagyovou obžaloby v kauze Čapí hnízdo týkající se padesátimilionové dotace na stavbu kongresového areálu ve středních Čechách. Žalobce žádal tříletou podmínku a pokutu. Verdikt je nepravomocný. Babiš ani Nagyová k soudu nedorazili, oba se už v minulém týdnu řádně omluvili.