Mám důležitou informaci, křičel u soudu o Čapí hnízdo. Vyvedla ho stráž

„Muž přesto nepřestal vykřikovat, a tak policie musela použít donucovací prostředky a z jednací síně ho vyvlekla,“ dodal reportér.

Muž seděl na jednom z padesáti míst vyhrazených pro neakreditovanou veřejnost, neuposlechl opakované výzvy justiční stráže, aby se uklidnil. Proto ho stráž na základě žádosti soudce vyvedla. Vyhlášení poté pokračovalo už nerušeně. Babiš ani Nagyová si verdikt vyslechnout nepřišli, což avizovali už v pátek. Zastupovali je advokáti.

Šott v úvodu odůvodnění rozsudku zrekapituloval, že trestní spis má přes 35 000 stran a že se v kauze konaly desítky hodin výslechů. Proto podle něj bylo odůvodnění delší, než je běžné. Uvedl, že se snažil zformulovat většinu svých argumentů přes víkend.

To, že se soudce chystá hovořit dlouho, vyplynulo i z toho, že veřejnosti oproti zvyklostem povolil „diskrétně“ opouštět jednací síň a zase se do ní vracet. Advokátům a státnímu zástupci řekl, že pokud by potřebovali zdravotní přestávku, mají mu to sdělit.

Zcela zaplněná byla nejen místa pro veřejnost, ale i 29 sedadel pro novináře. Z médií se mohl předem akreditovat jeden člen z každé redakce. Soudce povolil zvukový přímý přenos, obrazový nikoliv. Fotografovat a natáčet bylo možné pouze před vyhlášením rozhodnutí.

Kauza se týká padesátimilionové dotace na stavbu kongresového areálu ve středních Čechách. Státní zástupce Jaroslav Šaroch viní Nagyovou z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU, Babiše pak z pomoci k dotačnímu podvodu.