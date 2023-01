Soud v kauze Čapí hnízdo jde do finále, rozsudek bude nejspíš opět na vstupenky

Deset minut před devátou hodinou ranní přišli do soudní síně Andrej Babiš a Jana Nagyová. Další den jednání v kauze Čapí hnízdo tak pokračuje.

Jako první si vzal slovo Babišův advokát Michael Bartončík.

„Je to absurdní, to by musel musel mít inženýr Babiš a spoluobžalovaná Nagyová mít křišťálovou kouli, aby dokázali naplnit konstrukci obžaloby, která je jim kladena za vinu,“ okomentoval Bartončík kroky obžalovaných v letech 2007 a 2008.

Bartončík dopředu avizoval, že jeho řeč bude dlouhá, nespecifikoval ale jak. Nyní vysvětluje, jaká je role pachatele a jaká role pomocníka.

Andrej Babiš je již evidentně připraven na svou závěrečnou řeč. Na stole má opět rozložené podklady. Zabírají celý jeho stůl. Babiš už dříve avizoval, že jeho řeč může trvat až tři hodiny.

Budeme pro Vás dále sledovat.