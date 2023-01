Soud se vrací ke kauze Čapí hnízdo, vyslýchá ekonomického znalce

Obhajoba před jednáním požádala o dodatečný výslech znalkyně z oboru psychologie Jindřišky Záhorské, která řešila věrohodnost expremiérova syna. Ve svém posudku v prosinci vyloučila, že by Babiš mladší trpěl bájnou lhavostí či by chtěl svého otce poškodit. „Vždy mu šlo jen o spravedlnost,“ řekla psycholožka.

Soudce Šott však žádost obhajoby o její dodatečný výslech ve středu zamítl jako nedůvodnou. „K věrohodnosti svědka se vyjadřovala ve velmi obsáhlé výpovědi už minule,“ odůvodnil Šott.

Vypovídat tak začal ekonomický znalec obhajoby Jakub Kovář. Ten odmítl závěry státního zástupce Jaroslava Šarocha, který v obžalobě uvedl, že Farma Čapí hnízdo konkurovala dalším společnostem Andreje Babiše, který si tak měl podle Šarocha zadotovat byznys, ve kterém už podnikal. „Sokolovna Průhonice je něco jiného než Čapí hnízdo. Podniky si nekonkurovaly,“ tvrdí znalec.

Verdikt možná už v pátek

Pokud bude následně dokazování ukončeno, mohli by státní zástupce, obhájci i Babiš s Nagyovou přistoupit k závěrečným řečem. Rozsudek by pak mohl padnout ještě před prvním kolem prezidentských voleb, které se konají 13. a 14. ledna. Záleží však na vývoji jednání, hlavní líčení je zatím nařízené do pátku.

„K vyhlášení rozsudku mohu pouze obecně uvést, že zpravidla následuje krátce (nanejvýš v řádu dnů) poté, co zazní závěrečné řeči a poslední slova obžalovaných,“ uvedl mluvčí soudu Adam Wenig.

Obžaloba tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo ze svého holdingu Agrofert a prodej akcií svým dětem a partnerce.

Podle státního zástupce to udělal proto, aby farma zdánlivě splňovala podmínky pro získání padesátimilionové dotace pro malé a střední podniky. Nagyová podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala. Babiš i Nagyová vinu od počátku odmítají.

To, že by v tomto týdnu mohli ke kauze vypovídat, avizovali oba obžalovaní u hlavního líčení v prosinci. Zatím ale není jasné, zda budou odpovídat na otázky soudu a státního zástupce.