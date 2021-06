Vojtěch: Británie je zralá na zákaz cestování. V Praze mám déjà vu z loňska

S jakými opatřeními byste chtěl ve čtvrtek přijít na vládu?

Opatření jsou v zásadě tři. Jednak budeme debatovat ohledně zařazení některých zemí do více rizikových kategorií, a to vzhledem k epidemické situaci a šíření delta mutace. To bude určitě jedno z důležitých témat. Chápu, že to také zajímá cestovatele nebo turisty a chápu, že to pro ně může představovat určitý diskomfort, pokud budou po návratu do České republiky muset jít do samoizolace a podstoupit test. Na druhou stranu si myslím, že v situaci, ve které jsme, tedy kdy reálně hrozí import delta mutace, musíme udělat všechno pro to, aby importů bylo co nejméně.

Naším zájem je nyní ne zastavit tuto mutaci, protože toho není schopen nikdo na světě, ale maximálně zbrzdit její nástup, aby tady nedošlo k nějakému dalšímu vrcholu, k další vlně.