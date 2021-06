Od zítřka začíná v EU platit covid pas, Čechům na cestě pomůže aplikace Tečka

„Čekáme, kdy to ty společnosti schválí a aplikace budou zveřejněné. Úplně přesný termín nevíme,“ řekl iDNES.cz Lukáš Trnka, mluvčí Národní agentury pro komunikační a informační technologie (NAKIT).

Je otázka, jaký o novou aplikaci Češi budou mít zájem při pohledu na cestovatelský semafor, který pro ně může být trochu matoucí.



Z Evropské unie jsou nyní totiž pouze Kanárské ostrovy patřící ke Španělsku z pohledu Česka v červené barvě, ale cestovatelský semafor vypovídá o podmínkách pro návrat domů do České republiky. Při vstupu do některých evropských zemí je stále vyžadováno potvrzení o očkování, o testu na covid-19 či prodělaném onemocnění v posledních 180 dnech.



„Bez té aplikace to lidé mohou prokázat vytištěným certifikátem,“ řekl iDNES.cz Trnka. Mohl by podle něj stačit i certifikát v mobilu, ale záleží na každé konkrétní zemi, jak k tomu přistoupí.



Všechny země Evropské unie musí od začátku července uznávat certifikát, který mají lidé uložený na internetové adrese ocko.uzis.cz, kde si ho mohou také stáhnout. Na svůj účet se přihlásí nejspíše zadáním svého rodného čísla a čísla občanského průkazu. Děti a cizinci, kteří se v Česku očkovali, zadáním čísla mobilního telefonu a e-mailu.

Ministerstvo zdravotnictví zakázalo od 1 . 7. cestování do Ruska a od příštího týdne také do Tuniska, pokud to nebudou neodkladné či předem nahlášené cesty. Vláda by na čtvrtečním mimořádném jednání podle Deníku N mohla řešit, zda na seznam zemí s extrémním rizikem nákazy zařadí také Egypt.