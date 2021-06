Slovensko mění cestovatelský semafor. Rozhodující bude očkování

Cestovatelský semafor, kterým se musí obyvatelé Slovenska řídit při návratu ze zahraničí, projde zásadní změnou. Dosud platný princip, který je založen na regionech, se nyní přetransformuje na princip individuální. Nebude tak důležité, odkud člověk cestuje.

Klíčové bude to, zda je dotyčný očkovaný nebo nikoliv. Změny navrhl Ústredný krízový štáb v souvislosti s šířením varianty koronaviru delta.

Plně očkovaní lidé při překročení hranic na Slovensku nebudou muset nastoupit do karantény nebo podstupovat test. Na hranicích se budou muset prokázat pouze covid pasem.

Lidé, kteří očkování nemají za sebou, se budou muset registrovat na eHranici a přesunou se do čtrnáctidenní karantény.

Semafor myslí i na specifické skupiny obyvatel. Pro děti do 12 let věku budou platit stejné podmínky, jako pro jejich rodiče. Mladiství ve věku od 12 do 18 let budou mít v červenci stejná pravidla, a to v případě, že byli očkovaní alespoň jednou dávkou vakcíny. Od srpna i tato skupina přechází na systém očkovaní a neočkovaní.

Výjimku dostanou i pendleři, kteří nebyli očkovaní. Do 31. července je pro pendlery možné podstupovat po sedmi dnech PCR testy. Od srpna tato výjimka skončí.

Změní se také podmínky pro leteckou dopravu. Cestovatelský semafor navrhuje povinnost prokázání se negativním PCR testem. Toto pravidlo bude platit pro lidi, kteří přilétají z nebezpečných zemí. V tomto případě jde ale pouze o návrh, bude totiž nutná změna zákona.