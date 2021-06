Covidpas využívá řada zemí včetně Česka. Někde se teprve připravuje

Covidpas je někdy též označován za „očkovací pas“. Jedná se ale o poněkud zavádějící termín. Světová zdravotnická organizace WHO se obávala, že „očkovací pas“ vytvoří dvě skupiny lidí, ty naočkované a ty nenaočkované, přičemž ta první bude mít diskriminující výhody.

Nicméně, covidpas neboli oficiálně Digitální covid certifikát EU (EUDCC), má širší použití. Prezentovat se jím mohou nejen očkování, ale i ti, co prodělali covid-19 či kteří mají negativní testy na koronavirus. Cílem je co nejlépe usnadnit cestování a umožnit vstup do členských zemí EU občanům bloku, kteří nejsou očkováni, ale kteří nepředstavují infekční riziko.

Europoslanci schválily deadline pro zavedení covidpasu na 1. července. Některé státy ale začaly používat alespoň jeden certifikát EUDCC (očkování, zotavení, negativní test) už od června. Jednalo se o Bulharsko,, Dánsko, Německo, Řecko, Chorvatsko, Polsko. Patří mezi ně i Česko, i když start Očkovacího portálu občanů nebyl bez komplikací.

Český ministr zdravotnictví Adam Vojtěch by rád zavedl i zákon o covidpasech. Odůvodňuje jej tím, že je potřeba pro splnění závazků EU. Podle opozice je ale zákon zbytečný, když už vydání certifikátů funguje. Namítají, že zákon by pouze poskytl úřadům zbytečně moc osobních údajů.

Postupně začaly umožňovat využití certifikátu i další členské země EU. Některé až v posledních dnech. Například Finsko aktualizovalo svůj očkovací certifikát, aby byl kompatibilní s těmi v EU, toto pondělí.

Nyní vydává anebo ověřuje aspoň jedno EUDCC sedmnáct států: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká Republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Německo, Řecko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Polsko, Portugalsko a Španělsko. Do systému je integrován i Island, který není členským státem EU, ale jenž je smluvní stranou Evropského hospodářského prostoru (EHP)

Část států je technicky připravená se připojit, ale zatím nevydává a/nebo neověřuje aspoň jedno EUDCC. Jedná se o Kypr, Francii, Irsko, Nizozemsko, Slovensko, Slovinko a Švédsko. Z nečlenských zemí pak o Lichtenštejnsko a Norsko (smluvní strany EHP) a Švýcarsko (smluvní strana Evropského sdružení volného obchodu).

Dva státy se zatím nachází v testovací fázi, a sice Maďarsko a Malta. Maďarská vláda oznámila, že dokumenty budou připraveny až 30. června.

Od 1. července by ale měly mít všechny státy vlastní certifikáty o očkování, zotavení a negativním testu kompatibilní s těmi ve zbytku EU. Pokud by se některým státům nedařilo vypořádat se s technickými záležitostmi, EU počítá se zaváděcím obdobím od 1. června do 12. září, kdy se budou používat pro daný stát dosavadní formáty.