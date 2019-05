Zlínská koalice je podle kritiků pomalá, uvítali by víc nových projektů

Výběr vítěze architektonické soutěže na přestavbu náměstí Míru.

Vyhlášení soutěže na úpravu parku za divadlem.

Pokračující příprava opravy zimního stadionu, jenž patří k nejhorším v extralize.

To jsou hlavní kroky, kterými se může podle zlínského primátora Jiřího Korce z ANO pochlubit koalice pod jeho vedením. Je to možné brát i jako prozatímní účet vedení města ve složení ANO, STAN, KDU-ČSL, ODS a Piráti. Za sebou už má prvních šest měsíců fungování.

„Vše, co jsme chtěli v současné době řešit, se řešit začalo. Jednání a přípravy pokračují a směřují ke zdárnému konci,“ řekl Korec. „Jsou témata, ke kterým jsme se ještě nedostali, ale z důvodu, že prioritu mají jiná,“ doplnil.

Mezi úspěchy koalice počítá také zavedení elektronického formuláře na hlášení závad v městských bytech a posílení odboru dopravy, kterému chyběli pracovníci.

Korcův náměstek a exprimátor Miroslav Adámek ze STAN přidává pokračující přípravy na přestavbu uzavřeného Velkého kina, dokončení proměny Památníku Tomáše Bati, kde ještě chybí model letadla, nebo převedení chátrajícího fotbalového stadionu na město a jeho chystanou opravu.

„Nová koalice navázala na práci předchozího vedení města. To považuji za velký úspěch, za který by v některých jiných městech dali kdo ví co,“ sdělil Adámek.

Hnutí ANO a STAN mají 8 z 11 křesel radních a jsou tak klíčovými hráči. Společně vedli radnici už v letech 2014 až 2018, přičemž STAN je na městě už od roku 2010.

Korec: Neděláme revoluci

Opoziční strany koalici vytýkají, že pracuje pomalu, neřeší nejpodstatnější věci, tedy dopravu a městské byty, a mezi své úspěchy si připisuje pokrok v projektech, jež pokračují z minulého období, případně pouhé drobnosti.

„Koalice ve značné části pokračuje v tom, co se začalo v posledních osmi letech. Je tam sice vidět kontinuita, ale tempo není nijak závratné,“ zmínil zastupitel Ivo Mitáček (Rozhýbejme Zlín). „Parčíky i náměstí je třeba proměnit, ale primárně je nutné řešit dopravu a bydlení,“ doplnil.

Naráží především na obchvat Zálešné, jehož příprava se každým rokem protahuje, či chystaný dopravní terminál, s nímž by se mohlo začít v roce 2021, jenže město u něj není hlavním investorem.

„Koalici nechybí snaha, ale zda a jak se to projeví ve výsledku, nevíme. O cílech mimo projekty, o kterých je veřejnost informovaná, zatím nevíme nic. Plán investic neznáme,“ podotkl zastupitel za hnutí Zlín 21 Čestmír Vančura.

Město na tom, že mezi výsledky své práce počítá projekty z minulého období, nevidí nic špatného.

„Nezačali jsme dělat revoluci. Neřekli jsme, že všechno, co se udělalo v minulém volebním období, bylo špatně. Současná koalice chce projekty začít realizovat,“ ujistil Korec, který byl dříve náměstkem primátora.

„V mnoha věcech se pokračuje. Přechod byl plynulý a já tu kontinuitu považuji za velmi důležitou,“ souhlasí Adámek.

Úpravy náměstí Míru by mohlo město zahájit na konci roku 2022, přestavbu zimního stadionu o rok dřív. Příští rok se má začít s úpravami parku za divadlem či modernizací tržiště Pod Kaštany, což je další projekt z minulého volebního období. Fotbalový stadion by se měl převést na město letos v létě s tím, že do něho půjde 10 milionů korun na opravy. Letadlo se v památníku objeví ještě v květnu.

V případě Velkého kina jasno není. Radnice si za více než dva miliony korun nechala zpracovat architektonickou soutěž, jejímž zadáním je i řešení dalšího jiného možného využití kina.

Radním se změnily kompetence

„Výsledky jsou nesmělé, ale jsou. Tempo by mohlo být trochu vyšší,“ připustil náměstek primátora Aleš Dufek z KDU-ČSL, který byl ve vedení města v letech 2010 až 2014, tehdy ještě za STAN. Jako důvod možné nižší rychlosti práce zmínil, že šest současných radních je nových a těm, co pokračují, se většinou změnily kompetence.

„Nic z toho, co koalice zmiňuje, není zásadním přínosem pro město,“ myslí si opoziční zastupitel za SPD Pavel Sekula.

Za klíčové považuje změny ve vedení zlínských vodáren, které provozuje koncern Veolia, a výstavbu městských bytů.

Město plánuje zatím jen startovací byty pro mladé rodiny či samoživitele. Má k tomu vytipované tři lokality, pro jednu z nich už i zpracovanou studii.

Pokud jde o změny ve vodárnách, ty radnice také chystá. Chce pokročit i v dopravních projektech, v čemž ji brzdil i špatný personální stav odboru dopravy. To se postupně daří napravovat.

Podle kritiků to ovšem není nic, co by měla koalice v této souvislosti zmiňovat, podobně jako zavedení elektronického hlášení závad. „Taková věc tady měla být před dvaceti lety,“ je přesvědčený Mitáček.

Opozice už dříve kritizovala programové prohlášení rady, jež považuje za vágní. Naopak si chválí otevřenost koalice, která zase vítá konstruktivní dialog s opozicí.