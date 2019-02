Zlín plánuje úpravy parku za divadlem, povolení má však soukromník

Ještě v roce 2015 to vypadalo tak, že neudržovaný park za Městských divadlem zmizí z mapy Zlína. Soukromý investor Stanislav Matoušek tam začal vrtat piloty pro stavbu víceúčelového domu. Město jako majitel pozemku tomu však zabránilo (viz též Za ničení stromů za zlínským divadlem padla pokuta. Investor žaluje město).

Teď se chystá místo v centru, kam chodí lidé venčit psy a konají se tam doprovodné akce při divadelním festivalu, výrazněji zkultivovat a opravit i přilehlou Divadelní ulici.

Nedořešený problém z nedávné minulosti mu však může plány zkomplikovat, případně také úplně zhatit.

„Vypíšeme architektonickou soutěž, abychom zjistili, co vlastně chceme. Pak se budeme bavit o tom, jak záměr zrealizovat. Je to téma k diskusi,“ nastínil primátor Jiří Korec.

Potíž je v tom, že město Matouškovi na konci roku 2015 neprodloužilo výpůjčku na pozemky, kde měl vyrůst dům, ale investorovi zůstalo v ruce pravomocné stavební povolení. A vzhledem k tomu, že stavbu zahájil hloubením pilotů, zůstává povolení nadále v platnosti.

„Stavební povolení má neomezenou platnost. A na jedno území nemůžou být vydána dvě územní rozhodnutí nebo stavební povolení,“ nastínil vedoucí stavebního úřadu zlínské radnice Petr Skácel.

To jinými slovy znamená, že město se bude muset s Matouškem dohodnout nebo soudně docílit zrušení jeho povolení. Obě možnosti jsou však otázkou delšího času. První z nich se teď navíc jeví jako málo pravděpodobná, protože Matoušek se s městem soudí kvůli zmařenému záměru.

Za to, co do stavby vložil, chce skoro pět milionů korun. Úspěšný zatím není, nicméně případem se ještě bude zabývat Nejvyšší soud v Brně.

Soutěž vypíší do konce ledna, vítěz bude znám do prázdnin

Matoušek se do telefonu odmítl vyjádřit s tím, že je na cestě do zahraničí a vrací se až před koncem ledna. Městské plochy za divadlem měl ve výpůjčce od roku 2009. Za tu dobu stavět nezačal, až v půlce prosince 2015, těsně před jejím vypršením.

Vedení města věří, že přesto najde řešení. Nicméně současně nevylučuje ani možnost, že záměr zkultivovat park, který je součástí programového prohlášení rady, nakonec zůstane jenom na papíře.

„Musíme hledat cestu k řešení, nejjednodušší je vždycky dohoda. Neočekávám, že se nedomluvíme, ale stát se to může,“ nastínil Korec. „Každopádně tento problém nemůže být důvodem k tomu, abychom nevypsali architektonickou soutěž,“ doplnil.

Proti zastavění parku se tehdy ohradilo divadlo, aktivisté zase sepsali petici.

Dnes tvoří prostor za divadlem park se vzrostlými listnatými i jehličnatými stromy a na betonovém nádvoří je kašna, která je kulturní památkou. Kolem ní parkují auta, která by tam po plánovaných úpravách být neměla.

„Chceme vytěsnit auta od kašny a navýšit kapacitu parkování v přilehlé Divadelní ulici, jejíž úpravy budou součástí zadání architektonické soutěže,“ přiblížil Korec.

Radnice chce stavět v tomto volebním období

Soutěž by měla být vypsaná během letošního ledna a vítězný návrh známý do letních prázdnin.

„Víme přesně, co by za divadlem mělo být. Měl by tam vzniknout kreativní park,“ předestřel ředitel divadla Petr Michálek, jenž je současně koaličním zastupitelem za STAN.

Součástí parku má být menší amfiteátr, na němž by se konaly akce nejen při každoroční divadelní přehlídce Setkání–Stretnutie. Zvelebit by se měly vstupy do dvou vedlejších divadelních scén z dvorní části, a to do Dílny a Studia Z.

„Kašna, která je kulturní památka, bude zachována. Samozřejmostí v parku bude wi-fi, elektrické zásuvky. Chceme, aby tam vznikla místa pro posezení, knihovnička, aby to bylo inspirativní místo k odpočinku,“ uvažuje Michálek.

Tím, že bude do úprav parku zahrnuta také sousední ulice s přilehlým prostorem se sochou Jana Nepomuckého pod cestou u přehrady, se zvýší náklady na desítky milionů korun.

Město bude chtít podle Korce investici udělat (pokud vyřeší problém s Matouškem) během tohoto volebního období. Pokusí se na ni získat státní či evropskou dotaci.

V následujících letech město čekají další velké investice, například úprava nedalekého náměstí Míru či znovuotevření Velkého kina. Začít stavět by se měl také dopravní terminál.