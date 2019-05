Zlín se dohodl s vlastníkem haly, na rekonstrukci si může vzít i úvěr

Je to smlouva o pouhých šestnácti stranách, ale je prvním – už ne symbolickým – krokem, který povede k proměně zanedbaného Zimního stadionu Luďka Čajky ve Zlíně. Uzavřelo ji město Zlín a zapsaný spolek HC Berani Zlín, který vlastní jednu z nejhorších hal, na kterých se hraje extraliga.

Obě strany se dohodly na tom, že budou při výběru zhotovitele projektu nebo firmy, která opravu udělá, postupovat společně. Shodly se, že by náklady na přestavbu neměly přesáhnout 435 milionů korun. Byť ani to nemusí být definitivní strop, pokud by zlínští zastupitelé rozhodli jinak.

Město si ve smlouvě pojistilo extraligovou licenci tak, že ji spolek nesmí prodat do jiného města. Přestože je v záměru ještě řada neznámých, jde o zásadní posun k tomu, aby se na jaře roku 2021 začalo stavět a o tři roky později stál ve Zlíně moderní multifunkční stadion.

„Můžeme říci, že doteď jsme si o tom jenom povídali, ale teď se to skutečně rozjíždí. Uzavření rámcové smlouvy je spouštěč projektu,“ shrnul zlínský primátor Jiří Korec z ANO.

„Současně jsme schopni všechno přibrzdit či zastavit, kdyby došlo k nějakým problémům třeba kvůli financování,“ upozornil.

Peníze jsou jednou z věcí, která ještě vyřešená není. Ovšem poprvé je jasné, že kvůli nedostatku financí by projekt ztroskotat neměl. Město se totiž odhodlalo, že pokud nezíská se spolkem dotaci, vezme si úvěr a zadluží se.

„Musíme počítat s touto nejhorší variantou, i když předpokládáme, že nějaké dotace bude možné získat,“ věří ekonomický náměstek primátora Bedřich Landsfeld ze STAN.

„Je to velká investice, takže je logické, že bychom splácení úvěru rozložili do několika let, aby to nezasáhlo jiné oblasti, jako je doprava nebo školství,“ doplnil.

Po rekonstrukci bude vlastníkem stadionu město

To potvrzuje fakt, že hokej je ve Zlíně sportem číslo jedna. Tisícovky fanoušků se mohou začít těšit na mnohem vyšší komfort, který nikdy nezažili. Vždyť stadion neprošel zásadní obměnou od roku 1957.

Podle studie, na kterou bude navazovat projekt, se zkulturní chodby, bufety i toalety. Na tribunách ubude míst k stání, přibude na sezení. Kapacita sedm tisíc diváků zůstane.

Tribuna blíž k městu bude zasouvací, aby tam mohlo stát pódium na pořádání koncertů. To vše bude možné, protože stadion se na své kratší straně rozšíří o čtyři metry.

Po jeho rekonstrukci bude vlastníkem město. Dosud nezodpovězenou otázkou však zůstává, jestli na něj přejde před zahájením, nebo až po skončení prací. Odpověď bude vycházet i z toho, jestli bude mít větší šanci na získání případné evropské či státní dotace jako vlastník město, nebo spolek.

„Praktičtější by bylo převést stadion na město před realizací projektu, až bude všechno vysoutěžené a připravené,“ míní předseda představenstva spolku HC Berani Zlín a viceprezident klubu Radomír Zbožínek.

Podle něho je přirozené, že si chce město pojistit licenci, aby ji spolek neprodal jinam, o čemž však neuvažuje.

„Jestliže půjdou do oprav veřejné peníze, město chce mít absolutní jistotu, že nedojde k prodeji licence. Spolek s úpravou stanov v tomto duchu nemá problém,“ nastínil Zbožínek.

Také město preferuje převod před zahájením prací. „Pracujeme ale s oběma variantami. V obou případech bychom dodavateli platili průběžně, ne až po skončení prací, jak se o tom dříve uvažovalo. Bude to pro město výhodnější,“ upřesnil radní Miroslav Chalánek z ODS, který má v kompetenci sport.

Ve smlouvě, kterou schválili radní a koncem dubna i zastupitelé, jsou i sankce vůči spolku. Pokud by si například nedovoleně změnil stanovy, zaplatil by městu pokutu 10 milionů korun.

Město se spolkem už začíná připravovat zakázku na projekt, do podzimu příštího roku by měl být projekt hotový. Pak budou následovat další kroky.