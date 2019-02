Zlín představil plány na proměnu náměstí, plánuje i podzemní parkoviště

Proměna náměstí Míru je rozdělená do dvou etap. V první budou zásahy drobnější, přičemž nejzásadnější bude výstavba podzemního parkoviště. Ve druhé se počítá s výstavbou třípatrové budovy na části přilehlého parku.

„S výsledkem se relativně ztotožňuji. Na začátku jsem prosazoval jiný projekt, který náměstí zastavoval trochu méně. Odborníci mě pak přesvědčovali, že toto je projekt číslo jedna,“ reagoval primátor Jiří Korec z ANO, který byl v porotě, jež návrhy posuzovala.

„Podle první etapy vítězného návrhu se nijak výrazně náměstí nezastavuje. Druhá etapa je spíše vizí, kam by se to mohlo ubírat,“ doplnil primátor.

A co tedy náměstí Míru čeká? Během první etapy se pod ním vyhloubí deset metrů hluboká jáma o rozměrech zhruba 100 na 100 metrů.

V ní vznikne dvoupatrové podzemní parkoviště pro více než 300 aut. Vjíždět se do něj bude z třídy Tomáše Bati v místě, kde jsou dnes veřejné toalety.

„Mohlo by to být i přímé napojení bez odbočovacího pruhu, který by zbytečně zabíral přilehlý zelený pás u cesty,“ naznačil architekt Jan Procházka ze studia P. P. Architects, které soutěž vyhrálo.

Krajní pruh na třídě Tomáše Bati je však vyčleněný pro autobusy a trolejbusy, což může být problém.

„Některé návrhy řešily vjezd do parkoviště přes Bartošovu ulici. Ta se ale má změnit v pěší zónu, která by přirozeně spojovala náměstí se zámeckým parkem,“ řekl vedoucí oddělení prostorového plánování magistrátu Ivo Tuček.

Vítězný architektonický návrh řeší úpravy Bartošovy i protilehlé Rašínovy ulice. Obě budou uzavřené pro auta, osázené stromy a s novými lavičkami. Hlavní změnou na povrchu bude v první etapě vznik „kolonády“, jejíž součástí bude výstavba trvalého pódia, které nahradí současné provizorní.

Vedle něho vznikne kavárna s pochůznou střechou. Z ní lidé sjedou výtahem do podzemí, kde bude i sociální zařízení.

Díky vzniku podzemního parkoviště skončí provoz parkoviště pod nedalekým kostelem. Nahradí jej klidová zóna bez zástavby.

„Městské divadlo je pro nás velkou dominantou. Tak jsme mezi prvním a druhým kolem soutěže zadali, že tam zástavba není žádoucí,“ prohlásil Korec.

Počítá se i s předlážděním náměstí, v jehož centru bude místo pítka pochůzná fontána. Mělo by být více míst pro sezení.

Kdy se začne? Asi za tři roky

Zásadní změnu by přinesla až druhá etapa, u které ovšem zatím není jasné, kdy se stane skutečností. Část parku u náměstí může zabrat třípatrová budova, do níž se začlení kolonáda i s pódiem. Mohly by v ní být kanceláře, kavárny, restaurace či byty.

„Na náměstí máme patnáct trvalých adres, to je strašně málo. V centru se má bydlet. Musíme na náměstí dostat zpátky život,“ plánuje náměstek primátora Miroslav Adámek ze STAN.

Jednou z možností také je, že se do objektu přestěhují úředníci magistrátu z detašovaných pracovišť, která jsou v různých částech města. Nejdříve ale bude třeba změnit územní plán.

Vážnějším úskalím jsou finance, protože celý záměr vyjde na několik stovek milionů korun, které město samo nemůže zaplatit. „Ke druhé etapě se vrátíme až podle toho, jak vyřešíme financování,“ přiblížil Korec.

Vedení města už v minulém volebním období jednalo se soukromými investory, kteří by se mohli finančně podílet na podzemním parkování. Další společná setkání budou následovat během několika dní.

„Pak budeme dávat další informace. Bude tam více subjektů a město,“ uvedl Adámek. Neupřesnil, jestli by se potom firmy podílely na provozu parkoviště.

Každopádně město bude muset použít i vlastní finanční zdroje. „Může se stát, že v rámci dohod uděláme parkování třeba pro 250 aut, ne pro 320, protože to bude snadnější ufinancovat,“ připustil Korec.

Město bude chtít návrh představit veřejnosti, aby zjistilo, co si o něm myslí.

„Bude i dost odpůrců případné dostavby náměstí, proto je třeba o tom diskutovat,“ míní náměstek primátora Pavel Brada z ANO.

Úplně jasné také zatím není, kdy se s první etapou začne. Bude to zřejmě v roce 2022. Radnice by možná stihla přípravy uspíšit, ovšem za tři roky bude Zlín slavit 700 let od svého založení. Podle radních by nebylo dobré, aby bylo náměstí na oslavy rozkopané. „V rámci oslav můžeme udělat zahájení stavby,“ dodal Korec.