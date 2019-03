Zlín se dohodl s majiteli dvou buněk, tržiště se příští rok promění

Je to záměr, který se překlopil už do třetího volebního období a stále se s ním fyzicky nezačalo. Teď to však vypadá, že zásadní překážky zmizely a příprava proměny hlavního zlínského tržiště Pod Kaštany, které už roky chátrá, může vyústit v reálné změny. S nimi se má začít v březnu 2020, stavební práce budou trvat šest až osm měsíců. Příští rok by tak mělo být i hotovo.

To vše je možné, protože se radnice konečně rámcově domluvila s majiteli dvou prodejních buněk na tržišti, kteří je nechtějí prodat. Výsledek jednání spočívá v tom, že objekty zůstanou v jejich vlastnictví a upraví se na jejich náklady podle architektonického návrhu (objednaného městem) pro celé tržiště.

„Je to naše představa, s níž neměl nikdo problém. Ve velmi blízké době se dohodneme na finálních podmínkách začlenění jejich stánků do návrhů města. Byl to poslední bod, který záměr brzdil,“ přiblížil náměstek primátora Pavel Brada, který má majetek města v kompetenci.

„Všichni chceme, aby to nedopadlo jako podchod. Tržiště by mělo být spíš chloubou města,“ doplnil.

Radnice se před pár lety pustila za zhruba 50 milionů korun do úprav podchodu u náměstí Práce. Nedohodla se však s majiteli obchodů v jeho útrobách, které tak zůstaly v původním stavu, takže výsledek nákladné opravy působí polovičatě. To by se opakovat nemělo.

„Mám z toho dobrý pocit. Chceme, aby to rozumně dopadlo. Mohlo by to mít šanci na úspěch,“ reagoval spolumajitel jedné prodejní buňky na tržišti Roman Nesrsta.

Minulé vedení radnice chtělo dvě buňky nejdříve odstranit a nabídnout jejich majitelům jiné pozemky. K dohodě však nedošlo. To způsobilo zdržení příprav. Tržiště tak stále neodpovídá potřebám krajského města a působí velmi zanedbaně.

Prodejci mají k dispozici staré betonové stoly, které si každý podle vlastní potřeby zastřešuje. Ani buňky nevypadají hezky. To vše se má příští rok změnit. Jak?

Tržiště by měly tvořit desítky nových stolků, u nichž budou zdroje elektřiny i vody, které dnes chybí. To by v budoucnu umožnilo například i prodej sýrů, uzenin a dalšího kvalitního zboží, jako tomu bývá v Německu či Rakousku.

Stolky nebudou z betonu, ale z kovu. Za nimi od třídy Tomáše Bati budou rámy s plachtami, které budou chránit zeleninu a ovoce před sluncem a obchodníky před deštěm.

„Plachty se budou dát sbalit, takže zůstanou jen rámy, které tam budou napevno, a stolky. Ty budou mít dvě úrovně, aby se na ně daly pokládat bedýnky se zbožím,“ přiblížila architektka Jitka Ressová z kanceláře pro architekturu a design ellement, která návrh zpracovala.

Proměnit se má i sortiment nabízeného zboží

Kromě stolků budou na tržišti volné plochy pro prodej ze země. Část u zámeckého parku bude trvale zastřešená. Prostor pod střechou bude prázdný, aby se dal využívat podle příležitosti.

Tam, kde jsou dnes kontejnery na odpad, vznikne zázemí pro trhovce se sociálním zařízením a kanceláří pro správce. Další sociální zařízení, tentokrát pro nakupující, bude u kavárny, jež stojí v sousedství tržiště.

Sousedící novinový stánek a zastávka městské hromadné dopravy se upraví. Navazující prostor, kde je pěší zóna, se má změnit v minináměstí, na němž budou schodišťové stupně.

Zde by se mohly konat různé akce, třeba v době dětského filmového festivalu. Nové budou vstupy do sousedního parku i pítka.

Počítá se i s druhou etapou úprav, v jejichž rámci se může tržiště prodloužit po jedné straně až téměř k náměstí Míru.

Proměnit se ale nemá jenom vzhled, ale také sortiment, který obchodníci na tržišti nabízejí. Skončit by měla nabízená „všehochuť“. Dnes se tam prodává nejrůznější zboží (od oblečení po potraviny) nejasného původu i rozdílné kvality.

„Chceme mít jasná pravidla, aby se na tržišti prodávalo jenom kvalitní farmářské zboží. Proto je třeba posílit kontrolní funkci správy tržiště a upravit tržní řád,“ míní Brada. V buňkách by mohlo být občerstvení.