Kvůli situaci ve Zlínském kraji Gazdík nechce celostátní tandem s Piráty

„Naštvalo nás to. Byl jsem v pondělí ráno v Praze na vyjednávání s vedením Pirátů, kde nám bylo přislíbeno, že celostátní politika se projeví ve Zlínském kraji a Piráti nás budou brát jako preferovaného partnera. A také na základě toho jsme se rozhodli, že nepřijmeme nabídku ANO a tím nevystrnadíme Piráty z koalice,“ předestřel Petr Gazdík.

„Jednoznačně říkám, že chování Pirátů bude mít dopad na celostátní politiku. STAN měl zítra hlasovat o spojení s Piráty pro parlamentní volby. Navrhnu, aby zítra STAN o spojení nehlasoval. Nemusí nás každý chtít do koalice, to je v pořádku, tak to v politice chodí, ale odmítáme být za blbce,“ doplnil.

Na Gazdíkova slova na Twitteru obratem zareagoval Miroslav Kalousek z TOP 09, která chce se Starosty a Piráty zmíněný opoziční blok vytvořit.

Miroslav Kalousek @kalousekm Petře @petrgazdik, vzpamatuj se. Pro minelu v jednom kraji se nebourají celostátní projekty. Zvlášť ne ty, ke kterým se upínají naděje hodně lidí. https://t.co/lUkutkHfrs oblíbit odpovědět

Gazdík mu odpověděl, že měl na mysli pouze odložení zítřejšího hlasování o spolupráci stran, nikoliv ukončení celého projektu.

O pravděpodobném vytvoření koaliční vlády s Piráty, ODS a ČSSD hovořil lídr vítězného hnutí ANO Radim Holiš už krátce po volbách. Jde o uskupení proti plánované stavbě nové zlínské nemocnice, kterou prosazuje současný hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL).

Jednání se však protahovala, do hry tak vstupovala i možná koalice těsně druhých lidovců s Piráty, hnutím STAN a s ODS.

Piráti a ODS tak musí vyřešit dilema, jestli raději spolupracovat s Čunkem, kterého před volbami kritizovali, nebo s regionální částí ANO, přestože se celostátně vymezují proti předsedovi hnutí Andreji Babišovi.

Piráti přišli s požadavkem, aby se Čunek vzdal křesla zastupitele, což lidovci kategoricky odmítli.

„Je to stejný požadavek, jako kdyby mě požádali, abych se vzdal mandátu senátora. Je to mandát, který se získává ve volbách a je nezcizitelný. Připadá mi, že je to za hranou ústavního pořádku. Jeden zastupitel zcela jistě nerozvrátí celé zastupitelstvo,“ uvedl Čunek.

Lidovci podle něj Pirátům nabídli tři místa v devítičlenné krajské radě, sami by přitom měli jen dvě, stejně jako STAN a ODS. „Piráti a STAN by tímto měli v radě většinu. Ze strany KDU-ČSL se nám zdá, že nabídka je velkorysá,“ řekl Čunek.

Nakonec zřejmě dojde na původní variantu bez Čunkových lidovců i Gazdíkových Starostů. Je možné, že strany podepíšou memorandum o koaliční spolupráci už po dnešní odpolední schůzce.

Krajské volby ve Zlínském kraji vyhrálo ANO, které bude mít v novém zastupitelstvu devět členů, stejně jako těsně druhé KDU-ČSL.



Po šesti zastupitelích Piráti a STAN, pět zastupitelů bude za ODS, čtyři za ČSSD a po třech budou mít SPD a Trikolóra.

Koalici ve Zlínském kraji v dosavadním volebním období tvořily KDU-ČSL, ANO, STAN a ODS. V 45členném zastupitelstvu měly tyto strany 29 křesel.