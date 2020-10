Situace ve Zlínském kraji se komplikuje, klíče od koalice drží Piráti a STAN

Nebyli totiž spokojeni s nabídkou od vítězného ANO, pokud jde o počet křesel v radě. Dostali „jen“ dvě a navíc se objevila nabídka od KDU-ČSL, jež by do koalice přibralo ještě STAN a ODS.

ANO se proto snaží dohodu uzavřít co nejdříve, vzdalo se jednoho křesla a nabídlo Pirátům tři místa. Současně ale oslovilo STAN jako alternativu za Piráty.

Stále nepřehlednější situaci může projasnit společná schůzka stran možné čtyřkoalice, jež se koná dnes večer.

„Chceme od kolegů vědět, jestli to s námi myslí opravdu vážně, nebo nás považují jen za nějakou variantu. Během dopoledne (v úterý dopoledne) se vyrojila řada spekulací a zaručených zpráv,“ zmínil lídr ANO Radim Holiš. ¨

Narážel právě na jednání lidovců s Piráty či STAN o jiné koaliční verzi.



„Proto jsme Pirátům nabídku trochu vylepšili, potřebujeme, aby se jasně vyjádřili a nepovažovali nás pouze za variantu. Když neřeknou ano, budeme jednat s ostatními stranami. Myslíme si, že prostor je časově limitovaný, proto se to snažíme vyjednat rychle,“ doplnil.

Jednička Pirátů Hana Ančincová potvrdila, že jedná o možné koalici i s lidovci či STAN a že dohodě s ANO dosud brání některé překážky.

„Neshodli jsme se na podmínkách v koalici. Momentálně to není jediná varianta na stole, je jich více, všem chceme dát stejnou pozornost,“ shrnula Ančincová.

Nabídka tří křesel od ANO jednu potíž odstraní, další však zůstávají, jde třeba o oblasti nabídnuté Pirátům. „Je něco jiného dostat zdravotnictví nebo finance a něco jiného dostat kulturu a sport,“ nastínila Ančincová s tím, že zatím nechce být konkrétnější.

Holiš řekl, že je ochoten o gescích jednat, ale že si ANO bude chtít ponechat klíčové oblasti jako je ekonomika, doprava a majetek. A také post hejtmana, jímž by se stal on. Zásadní oblast zdravotnictví chce dát ČSSD, jejíž jedničkou je lékařka Olga Sehnalová. ODS by mohla dostat strategický rozvoj, možná školství.

„V rámci výsledku voleb jsou asi dvě křesla odpovídající a budeme s nimi spokojeni,“ řekl lídr ODS Lubomír Traub s tím, že jednání dál pokračují.

V případě koalice s lidovci je pro Piráty překážkou hejtman Jiří Čunek a jeho projekt na výstavbu nové nemocnice. Chtějí aktualizovaný posudek na přestavbu stávající.

„Vznesli jsme naše požadavky vůči KDU-ČSL. Jednáme i se STANem, kde máme průnik na celostátní úrovni, třecím bodem je ale nemocnice. Nejvíce si momentálně rozumíme s ODS,“ řekla Ančincová.

Piráti se odpoledne setkali i se STAN, o tomto spojení se uvažuje na celostátní úrovni v parlamentních volbách příští rok. To, že by vzniknul společný blok těchto subjektů, včera jejich zástupci zatím nepotvrdili. „Údajně tady jde celostátní linka antibabiš. Přejeme Pirátům, aby si to vydiskutovali s chladnou hlavu,“ vzkázal Holiš.

STAN začal jednat už krátce po volbách s lidovci, dnes večer chce jeho zastupitelský klub rozhodnout o nabídce ANO.

STAN by mohl v koalici s ANO zaskočit za Piráty

„Vedeme jednání se všemi stranami, možností koalic je víc. Od ANO jsme dostali nabídku na účast v koalici a zvažujeme ji,“ zmínil krajský radní a lídr STAN Petr Gazdík.

To, že by STAN „zaskakoval“ za Piráty, pokud by se s ANO nedohodli, nechtěl příliš komentovat. „Nevím, za koho jsme varianta, je to věc hnutí ANO. Já to tak neberu, buď v koalici sami za sebe budeme, nebo nebudeme,“ řekl Gazdík.

Nová krajská nemocnice je základ shody i rozporu

Podle něho mají všechny možné varianty koalice nějaké zádrhely. Klíčovou věcí je nová nemocnice. Strany původní možné čtyřkoalice ANO, Piráti, ODS a ČSSD ji odmítají, což je spojuje.

Rozcházejí se už ale v dílčích řešeních, co dál. Například Piráti a ODS chtějí oponentní posudek na opravu stávajícího špitálu, ANO hodlá nemocnici rovnou rekonstruovat.

Ještě větší překážkou je pak zdravotnictví u možné koalice KDU-ČSL, Piráti, STAN a ODS. A to včetně osoby hejtmana Čunka.

„Hlásíme se k tomu, aby zdravotní péče v kraji byla co nejlepší. Pořád si myslíme, že nová nemocnice je nejlepší řešení, nicméně nemá podporu politiků ani občanů, takže zvažujeme komplexní rekonstrukci,“ sdělil Gazdík.

To, že se lidovci snaží sestavit koalici s ODS, STAN a Piráty, potvrdila krajská předsedkyně KDU-ČSL a senátorka Šárka Jelínková.

„To je naše priorita. Hledáme, co nás spojuje, a hledáme hrany, které je třeba obrušovat a udělat vstřícný krok,“ sdělila Jelínková.

Mimo hru zatím zůstává spojení Trikolory, Soukromníků a Nezávislých, přestože se s nimi zástupci ANO v neděli večer setkali. V možných koalicích se nepočítá ani s SPD.