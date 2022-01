Po hádce poslal přítelkyni tetováním vulgárně k šípku. Pak litoval

Dostavil se i s přítelkyní Lilly. „Nechápala jsem, jestli to myslí vážně,“ vzpomíná na moment, kdy jí fotka přistála. A přiznává, že zadoufala: „Snad to není natrvalo.“

Jenže bylo. Dnes si už ani jeden z nich nevybaví, proč k oné hádce, první v jejich vztahu, vůbec došlo. Co se však dělo po ní, ví Connor docela přesně. Odešel do svého pokoje. Cítil se prý strašně mizerně. „Dole pod stolem jsem měl tetovací strojek. Vytáhl jsem ho, připravil a místo abych jí napsal textovku, vytetoval jsem si to na ruku a poslal jsem fotku,“ líčí.

Na ruku si dosti neuměle vyvedl nápis: „Jdi do haj*lu.“ Že to byla chyba, věděl prý od začátku, ovládnout se ale prý nešlo. Doufal však zároveň, že to je jaksi legrační. Onen pocit vyprchal.

Tattoo Fixers Extreme Pořad Tatoo Fixers Extreme vysílá TV Óčko každý čtvrtek v 11:00, reprízu pak ve 22:00.

Z bůhvíjakého důvodu si navíc později nechal na předloktí doplnit nápis „Lilly“. Tím tedy vlastně vulgární nápis dostal i svou adresátku. „Myslel jsem, že to vylepším, ale nepovedlo se to,“ stýskal si Connor.

Mistři Tattoo Fixers Extreme mu pomohli, hloupý nápis překryli strašidelným obrazem indiánské lebky s čelenkou.