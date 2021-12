Na zadnici mám tetování vrtačky. A má oplzlý význam, přiznal mladík

Na první pohled by na vytetovaném řemeslnickém náčiní zarazilo jen místo, kam si našlo cestu. Jenže za vrtačkou na zadnici se skrývá ještě nutnost vysvětlit, co má vlastně znamenat. Protože k oné otázce svádí. A Billymu se to vysvětluje těžko, jak přiznal v pořadu Tattoo Fixers Extreme. Tetování totiž odkazuje na jeho sukničkářství.