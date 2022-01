Vytetovaná oslava sexuálního umu byla zpackaná a trapná. Musela pryč

Jednapadesátiletý muž vysvětlil, že má obzvláštní talent, označuje to dokonce za „super schopnost“. Je údajně nepřekonatelným dárcem orálního sexu.

Po dvaceti pintách piva se prý proto jednou rozhodl vzdát svému „nadpozemskému nadání“ hold. Tetováním. „Byla to ta nejhorší věc, kterou jsem kdy udělal,“ litoval v pořadu Tattoo Fixers Extreme.

Mistři tatéři obrázku nejprve nerozuměli. „Ta malá věc tam dole, to je hlava? A to obří, to je vagina?“ ptali se. Bylo to tak. A Andrew na to nebyl hrdý. Chtěl se onoho hříchu zbavit.

„Byla to hloupost. V životě děláme, chyby, ne?“ hledal porozumění pán a přiznával: „Cítím se s ním tak trapně. Musím být zase sám sebou. Do háje se Šťavnatým klukem.“

Mistři tatéři mu to dopřáli. Místo potupné malůvky mu kůži ozdobili obrazem andělské ženy s temným ptačím křídlem.