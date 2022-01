Kostlivec šňupající z poprsí byl zlý nápad, kála se žena

„Jsem hodně impulzivní člověk, ale v tomto případě jsem to fakt přehnala,“ lkala žena. A popisovala scénář, který pořad Tattoo Fixers Extreme slyšel již mockrát. Vše začalo večerní party, mocným popíjením.

Následující kocovinové ráno bylo pořád ještě rozpustilé a přineslo sebevědomý návrh zajít do tetovacího studia. A tam Popy kývla na zvrhlý námět, který jí v bohatýrské náladě přišel jako skvělý nápad. A nato se, již s obrázkem vyvedeným na kůži, dostavilo vystřízlivění.

Tattoo Fixers Extreme Pořad Tatoo Fixers Extreme vysílá TV Óčko každý čtvrtek v 11:00, reprízu pak ve 22:00.

V jejím případě se o procitnutí postarala matka. „Proč jsi to udělala?“ zeptala se prý užasle. Zděšený dotaz byl na místě. Popy si na stehno nechala dost neuměle vytetovat rozpitý obraz nahé ženy a kostlivce.

„Je to kostlivec šňupající kokain z jejího poprsí,“ líčí Popy, hned však popis zpochybňuje: „Až na to, že to není ani kokain, co šňupe, má to přímo na její bradavce.“ Je to tedy mateřské mléko? „V podstatě ano,“ soudí o svém tetování Popy.

V každém případě chtěla dostat obrázek z těla pryč. Mistři Tattoo Fixers Extreme jí vyhověli, kostlivce překryl impozantní tyranosaurus.