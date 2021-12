VIDEO: Měla to být vytetovaná poklona mámě, ale nepovedla se, líčil hoch

Do salonu pro něj přitom zašel ve velmi symbolickou chvíli, na Den matek. A i místo si pro jeho umístění zvolil pečlivě, vystavil mu kůži u pupku. Slova, která si nechal vytetovat, dobře promýšlel. „Je to nejlepší máma na světě. Má mě moc ráda, říká, že jsem její malý andílek,“ svěřil se jednadvacetiletý hoch.

A popisuje, že matka si o tetování vlastně řekla sama. „Jedno jí vadí, myslí si, že moje láska k tetování začíná být větší než láska k ní. Dala mi proto na výběr. Vytetuj si něco pro mě, nebo už se netetuj vůbec,“ líčil Thomas, co ho k vytetovanému nápisu vedlo.

Poté prý dumal, co by si tak asi měl nechat na její počest vytetovat. Jak jej učila jezdit na kole? Ne. Jak ho učila péct dort? Ani to se mu nepozdávalo. Nakonec jeho mysl doklouzala k bizarnímu a nechutnému nápadu. A zrealizoval ho. Z tetovacího studia odešel s nápisem „Vyroben v Leslie Tranterové“. Ano, tak se jeho matka jmenuje.

Za velmi popisné tetování však mamka ráda nebyla. Přesněji řečeno, byla v šoku. Thomas její reakci stále tak úplně nechápe, soudí, že „je moc citlivá“, přesto však chce nápis zakrýt. S pomocí mistrů Tattoo Fixers Extreme na nepovedenou poklonu matce přistála drsná kresba orla.