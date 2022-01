Tetování mělo být vtipné, ale připadám si jako nula, stěžuje si žena

Její příběh je vlastně dalším v řadě velmi podobných, hlavní roli v nich hraje dost nevybouřená duše, alkohol, parta a tetovací studio. A v jejím případě též herna. „Ráda si o víkendech povyrazím a proměním se v party zvíře,“ začala dívka a doplnila, že nejraději chodí s kamarády právě do heren. Na bingo.

„Na bingu je super všechno,“ je si jistá a vysvětluje: „Můžeš vyhrát peníze, můžeš u toho popíjet. Můžeš dostat bingo návaly. Když se netrefím jen o číslo a jinak bych mohla vyhrát, zčervená mi celá hruď až po krk.“

Hrát prý chodí s kamarádkami. „A jdeme do toho fakt naplno. Všechny pijeme tak, jako by byl konec světa,“ líčí. A vysvětluje, že podle tradice se z herny chodí do tetovacího studia. Onoho osudného dne tomu nebylo jinak a do křesla si sedla právě ona.

„Tu noc jsem vyhrála celkem dost a rozhodla jsem se, že si nechám udělat fakt debilní tetování,“ shrnuje, objasňuje však, že v onen moment jí přišlo zároveň i vtipné. Netrvalo ale dlouho a zůstalo jen u prvního z přívlastků.

„Bože, co jsem to udělala,“ vyhrkla prý hned poté, co se na výtvor podívala. Prostinký, dětinský obrázek panáčka měl být humorný proto, že si ho nechala zaparkovat na břicho, takže jeho nevytetovanou hlavičku měl představovat pupík. Ve skutečnosti to vtipně ani nápaditě opravdu nepůsobilo.

„Hloupý nápad,“ hlesla v pořadu Tattoo Fixers Extreme. Dostane se však pomoci, obrázek překryje působivé tetování z říše hmyzu.