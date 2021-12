Moje tetování nad rozkrokem vyznívá vulgárně, stěžovala si paní

Vysvětlovat peripetie jeho vzniku je krkolomné, nakonec to však dá jistý smysl. Stojí za tím parta a její záliby. Jsou prý tři. „Máme tři věci, které spolu rádi děláme. První je pití. Rádi chodíme ven a ožíráme se. Druhá věc je flaška. Musíš točit flaškou, ke komu se namíří, musí splnit úkol, vždycky přitom ukáže na mě. A poslední je kuře. To jídlo děsně milujeme,“ začala trochu zeširoka Katie.

To byl obecný úvod do života, zájmů a hodnot jejích kamarádů a kamarádek, pro ostudné tetování je však podstatný jeden konkrétní večírek. „Úplně jsme se ztřískali. A někdo nakonec zavolal, aby nám dovezli kuře. Všechno šlo tak dobře,“ líčila Katie, hned však dodala, že poté padl fatální nápad: Co si zahrát flašku?

Víc dnes popsat nedokáže, zbytek večera má rozmazaný. Ví jen, že se ráno po mejdanu probudila a řekla si: „Ku*va.“ Nad jejím rozkrokem na ni zíral onen nápis. A samozřejmě na ni civí dodnes, kdy se parametry jejího života přece jen změnily.

„Je to katastrofa. Teď mám dvě děti a děsím se dne, kdy se začnou ptát, co to znamená. Nesnáším tu kérku a opravdu ji potřebuju dát pryč,“ říká, i když stále tvrdí, že se nápis vztahuje k pokrmu, který onoho neblahého večera parta pojídala.

A prosí o zakrytí onoho prohlášení něčím „ženštějším“. „Třeba květinami,“ navrhuje. Dostane se jí poetické růže.