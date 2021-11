Byl to moment šílenství, vysvětluje svoje vulgární tetování důchodkyně

„Můj manžel byl jeden z nejvtipnějších lidí na světě. Nejštědřejší muž, jakého si můžete přát potkat. Milovala jsem ho z celého srdce,“ začala svůj příběh ze široka šestapadesátiletá dáma. Jenže vyprávění dostalo brzy spád, vyjevila totiž, že se s manželem v jednom kuse hádali, pořád.

„No, bez hádky neutekla ani půlhodina,“ zněla její inventura. A každá tahanice končila jednou a toutéž větou. „Fakt umíš být opravdová čubka,“ prohlašoval údajně milující muž.

Jedna taková pře se jí nakonec stala osudnou, vyřítila se z domu, soptila, byla jako parní válec, vztekala se. Šili s ní všichni čerti. Narazila na tetovací salón. Vpadla dovnitř. Nerozmýšlela se.

„Že měli otevřeno, to byla opravdu škoda. Byl to můj skutečný moment šílenství. Když jsem pak přišla domů, s chutí jsem muži ukázala rameno a řekla, že odteď si může šetřit dech. Víte, on trochu trpěl na plíce,“ líčila Gina. A hned tatérům odhalila, co se jí od obé doby skví na paži, nápis „bitch“, tedy „čubka“.

A nápis s ní stárl. „Měla jsem spoustu různých reakcí,“ říká mnohoznačně a neurčitě. Přiznává však, že již dlouho nápis skrývá. „Ve vedru chodím ve svetru. Lidi si musejí myslet, že mě pustili na procházku z ústavu,“ popisuje a je si jistá: „Byla to obrovská chyba.“

Dnes, když je její muž po smrti, by chtěla na vztah jinou vzpomínku než právě onu. „Miluju ho, vždycky ho budu milovat a chtěla bych něco, co by mi připomnělo dobré časy,“ líčí a dodává: „Chtěla bych něco opravdu holčičího, ženského. Něco, abych se na pláži nestyděla bez svetru.“ A pořad Tattoo Fixers Extreme jí to splní, tatéři jí vyvedou na rameni skvostnou růži.