Metabolický věk dětí je i osmdesát let. Lidé se chodí měřit častěji

Je to často první místo, kam člověk zamíří poté, co udělá, mnohdy poněkolikáté v tomtéž roce, zásadní rozhodnutí a řekne si: musím se sebou něco dělat. Měření InBody dokáže mimo jiné napovědět, na co se před zahájením tréninku zaměřit. Redaktor iDNES.cz se na měření vydal.

„Nejdřív by mě zajímalo, proč jste se rozhodl měření vyzkoušet,“ ptá se osobní trenérka a výživová poradkyně Lea Vršecká z pražské Fitness Clinic. Pohovor před měřením je důkladný, netrvá však déle než několik minut. Instruktorka chce znát výšku, datum narození a hlavně současný fyzický stav.

„Ničeho se nebojte, jen si sundejte chytré hodinky,“ říká klientovi před měřením. To je velmi rychlé a bezbolestné. Vzhledem k tomu, že přístroj je možné zkalibrovat, není se při měření třeba ani svlékat, nutné jsou pouze bosé nohy.

Na zařízení podobném váze se dvěma „robotickými“ pažemi a displejem si měřený stoupne oběma chodidly, do rukou uchopí madla. Chodidla i palce rukou jsou v kontaktu s elektrodami, jejichž prostřednictvím probíhá měření. To trvá přibližně dvacet sekund a ano – obejde se bez elektrošoků.

Měření trvá jen několik desítek sekund.

„Měření mohou absolvovat všichni. Jediný zákaz platí pro klienty s kardiostimulátorem. Měření také nedoporučujeme těhotným ženám. V době menstruace nebo po konzumaci většího množství alkoholu mohou být výsledky lehce zkreslené,“ informuje Vršecká.

Výsledky se klient dozví prakticky hned po měření. V našem případě to nedopadlo nijak zle, přístroj odhalil mírné letní hříchy a doporučil redaktorovi hlavně zhubnout tuky. Atraktivní položkou je „metabolický věk“ neboli celková tělesná kondice člověka. „Problémový bývá od dob pandemie hlavně u mladých. Měli jsme tady i osmnáctiletého osmdesátníka,“ sděluje Vršecká.

Nechali jste se někdy změřit na přístroji InBody? Hlasování skončiloČtenáři hlasovali do 0:00 čtvrtek 14. září 2023. Anketa je uzavřena. Ano 0 %(0 hlasů) Ne 0 %(0 hlasů)

Zmiňuje i opačné extrémy. U některých však podle trenérky jde hlavně o geny. „Před časem tu byla paní se dvěma dětmi. Nedávno rodila, ale nebylo to vůbec znát. Nechala se i změřit a metabolický věk jí vyšel na pět let,“ popisuje trenérka a dodává, že ona sama je podle InBody osmnáctiletá.

Co se měří Složení těla (celková hmotnost, hmotnost kosterních svalů, hmotnost tuku, celkové množství tělesné vody, hmotnost minerálních látek)

Analýza obezity (BMI, procento tělesného tuku)

Segmentální analýza svaloviny – velmi důležitý parametr pro sportovce, lze odhalit případné svalové dysbalance

Segmentální analýza tuku – je důležitým faktorem při redukci hmotnosti.

Celkové bodové skóre neboli tělesná zdatnost

WHR index (poměr pasu a boků) – tato metoda měření slouží k určování tzv. břišní obezity, která bývá často spojována s viscerálním (útrobním) tukem.

Kontrola hmotnosti – doporučená ideální hmotnost, kontrola tuků, kontrola svalů

Viscerální tuk (vnitrobřišní, meziorgánový) tuk, který bývá rizikovým faktorem pro vznik metabolického syndromu.

Bazální metabolismus, doporučený energetický příjem – obě tyto hodnoty jsou velmi důležité jak při redukci hmotnosti, tak pro nabírání svalové hmoty u sportovců.

Zdroj: Výživový institut

Celkový výsledek přístroj vyhodnotí na bodové stupnici od nuly do sta. Využít ho mohou opravdu takřka všichni. U dětí lze sledovat například hustotu kostní hmoty.

„Z výsledků dokážeme vyčíst celkové množství minerálních látek a rozlišit minerály vázané v kostech. Tento ukazatel je velmi užitečný u mladých sportovců, u nichž se často setkáváme s nízkou kostní hustotou nebo nedostatečnou aktivní svalovou hmotou,“ říká Veronika Poskočilová z Výživového institutu.

Další skupinou jsou takzvaní „hubnoucí dospělí“, kteří mohou sledovat úbytky tukové tkáně. Dále také rekreační nebo vrcholoví sportovci, kteří naopak sledují budování svalové hmoty, nebo senioři, u kterých je důležitá správná výživa, aby nedocházelo k úbytkům kosterního svalstva.

Přeměnit tuk na svaly

Samotná hmotnost na váze je však „jen“ číslo. InBody rozloží tělo na čtyři složky: tělesný tuk, kosterní svalstvo, minerály a tělesnou vodu. Celkové výsledky si pak klient buď odnese domů, nebo je rovnou na místě může prokonzultovat s odborníkem. Oslovená fitness centra se většinou shodují, že o měření je nyní větší zájem než v minulosti.

Jednatel Arena Gym v Jinonicích Jay Manas pořídil do své posilovny nejnovější typ přístroje na trhu. „Měřit se k nám chodí až sto lidí měsíčně. Zájem je pravidelný,“ potvrzuje Manas.

I další fitka v republice hlásí vysoký zájem o měření složení těla.

„V srpnu jsme absolvovali 47 měření a byl to rekordní měsíc. Zájem podle našich statistik postupně stoupá,“ hlásí v InBody Brno.

Podobně mluví také ve Fitness Ural v Sokolově. „Měsíčně si u nás objednají měření desítky klientů. A stejně tak jezdíme s přístrojem i na větší akce mimo fitness centrum, jako jsou různé běhy, kde jsme schopni za víkend změřit i šedesát lidí,“ informuje manažerka fitness centra Daniela Rybářová.

Ukázkový report InBody.

Podle ní je základním parametrem naměřených hodnot především poměr tuků a svalů v těle. „Je velký rozdíl, když sedmdesát kilo člověka tvoří velká část tuku, anebo naopak svalů. Ideálně s klientem díky cvičení přetváříme tuk na svaly,“ doplňuje Rybářová.

Měření tedy ukáže, kolik je třeba zhubnout tuku a nabrat svalů. Umí rozlišit levou a pravou část těla, takže lze vidět případné disproporce třeba vlivem toho, že je někdo pravák a má jednostrannou zátěž. „Na konci měření vždy klientovi vytiskneme výsledky, které mají celkem jedenáct listů. Na každém z nich je vysvětleno, co jsme naměřili a jaká je ideální varianta, co je norma, co je pod nebo nad,“ vysvětluje manažerka.

Výživová poradkyně Ilona Kudláčková, která ve své praxi přistroj také provozuje, zdůrazňuje, že měření umí i sofistikovanější rozbor. V analýze se tak člověk může například dozvědět, jestli není jeho tělo dehydrované nebo zda nepotřebuje více bílkovin.

„To pozorujeme hlavně u vegetariánů. Opačný problém mají lidé, kteří jedí hodně bílkovin a k tomu se dotují proteinovými přípravky,“ vysvětluje Kudláčková.

Klienty podle výživové poradkyně nejčastěji zajímá rozložení tuku a svalů po těle. Zde je vidět, jak kdo zatěžuje jednotlivé partie těla.

„Například u běžců či cyklistů je svalovina zejména na nohou, v tom případě by měli začít posilovat spíše ruce, břicho nebo záda,“ doporučuje Kudláčková.

Někdy je díky měření vidět, že mají lidé svaly jen na rukou. To se podle specialistky týká především pracovníků v továrnách. „Někdy to může značit jednu kratší končetinu a mnoho spokojených klientů mi už řeklo, že poté, co jsem je odeslala k ortopedovi pro vložky do bot a vyšetření, zbavili se mnohaletých bolestí zad,“ doplňuje Kudláčková.